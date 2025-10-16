’Arte in corsia’, 20 anni di emozioni e colori

Sabato alle 9, presso la sala convegni dell’abbazia del Monte, ArtinCounselling Aps celebra venti anni "Arte in corsia". Due decenni di gesti, emozioni, colori e ascolto al servizio dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario. Incontri che hanno trasformato le corsie d’ospedale in spazi di umanità, espressione e bellezza. Sarà un momento di riflessione tra coloro che hanno condiviso e danno continuità all’esperienza da entrambe le parti: medici quali Augusto Biasini, già primario della Pediatria, Elisa Marri geriatra, Claudia Fava psichiatra, Alice Minotti, coordinatrice infermieristica presso l’Unità Operativa Geriatria, arte-terapiste quali Jessica Neri, Monia Brighi, Serena Garuti musicoterapeuta. Poerà i saluti istituzionali l’assessora Carmelina Labruzzo.

Il progetto "Arte in Corsia", promosso dall’associazione ArtinCounselling, attivo dal 2005 presso l’ospedale Bufalini è nato da un’idea di Cinzia Lissi, arte terapeuta e formatrice, per portare l’arte e la creatività all’interno dei reparti ospedalieri, offrendo uno spazio di sollievo, comunicazione e rielaborazione emotiva in persone in condizione di particolare fragilità emotiva. "L’idea di portare l’arte in corsia come strumento di sollievo e di estrinsecazione delle emozioni dei pazienti - spiega Cinzia Lissi – nasce dalla mia dolorosa esperienza personale. Da ragazzina ho trascorso mesi nel dare assistenza ospedaliera a una sorella malata, sviluppando l’idea che le persone ricoverate, ma anche coloro che le assistono, dovessero trovare momenti per estrinsecare i sentimenti che li opprimevano". Studi adeguati hanno poi portato Lissi ad approfondire e ad applicare gli effetti dell’arte-terapia per poi proporla all’azienda Usl di Cesena che l’ha accolta.

Dalla Pediatria, primo reparto ad attivare i laboratori, l’esperienza si è progressivamente estesa alla Geriatria, alla Lungodegenza, alla Nefrologia e ad altre strutture sanitarie del territorio, come l’Hospice e le Cure Palliative di Savignano. Nel corso degli anni, oltre un centinaio di operatori formati da ArtinCounselling ha prestato e presta la propria opera nei reparti del Bufalini, costruendo un dialogo costante con medici, infermieri e psicologi. Un lavoro silenzioso ma incisivo, riconosciuto anche a livello nazionale: nel 2013 "Arte in Corsia" è stato inserito nel Libro Bianco della fiaso come buona pratica di umanizzazione delle cure. L’esperienza di questi vent’anni mostra con chiarezza quanto l’arte possa contribuire alla qualità della vita ospedaliera: aiuta i bambini a superare la paura, gli anziani a riattivare memoria e ricordi, tutti i pazienti a sentirsi, ancora, protagonisti della propria storia.