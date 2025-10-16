Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gianluca SoncinFilm nelle MarcheMamma recordRelax termeTruffa anziana sventataCastagne 2025
Acquista il giornale
Cronaca’Arte in corsia’, 20 anni di emozioni e colori
16 ott 2025
RAFFAELLA CANDOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. ’Arte in corsia’, 20 anni di emozioni e colori

’Arte in corsia’, 20 anni di emozioni e colori

Il progetto partì nel 2005 nella Pediatria del Bufalini su impulso di Cinzia Lissi. Sabato all’abbazia del Monte incontro con medici e alcune arte-terapiste.

Una seduta di arteterapia in Geriatria al Bufalini

Una seduta di arteterapia in Geriatria al Bufalini

Sabato alle 9, presso la sala convegni dell’abbazia del Monte, ArtinCounselling Aps celebra venti anni "Arte in corsia". Due decenni di gesti, emozioni, colori e ascolto al servizio dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario. Incontri che hanno trasformato le corsie d’ospedale in spazi di umanità, espressione e bellezza. Sarà un momento di riflessione tra coloro che hanno condiviso e danno continuità all’esperienza da entrambe le parti: medici quali Augusto Biasini, già primario della Pediatria, Elisa Marri geriatra, Claudia Fava psichiatra, Alice Minotti, coordinatrice infermieristica presso l’Unità Operativa Geriatria, arte-terapiste quali Jessica Neri, Monia Brighi, Serena Garuti musicoterapeuta. Poerà i saluti istituzionali l’assessora Carmelina Labruzzo.

Il progetto "Arte in Corsia", promosso dall’associazione ArtinCounselling, attivo dal 2005 presso l’ospedale Bufalini è nato da un’idea di Cinzia Lissi, arte terapeuta e formatrice, per portare l’arte e la creatività all’interno dei reparti ospedalieri, offrendo uno spazio di sollievo, comunicazione e rielaborazione emotiva in persone in condizione di particolare fragilità emotiva. "L’idea di portare l’arte in corsia come strumento di sollievo e di estrinsecazione delle emozioni dei pazienti - spiega Cinzia Lissi – nasce dalla mia dolorosa esperienza personale. Da ragazzina ho trascorso mesi nel dare assistenza ospedaliera a una sorella malata, sviluppando l’idea che le persone ricoverate, ma anche coloro che le assistono, dovessero trovare momenti per estrinsecare i sentimenti che li opprimevano". Studi adeguati hanno poi portato Lissi ad approfondire e ad applicare gli effetti dell’arte-terapia per poi proporla all’azienda Usl di Cesena che l’ha accolta.

Dalla Pediatria, primo reparto ad attivare i laboratori, l’esperienza si è progressivamente estesa alla Geriatria, alla Lungodegenza, alla Nefrologia e ad altre strutture sanitarie del territorio, come l’Hospice e le Cure Palliative di Savignano. Nel corso degli anni, oltre un centinaio di operatori formati da ArtinCounselling ha prestato e presta la propria opera nei reparti del Bufalini, costruendo un dialogo costante con medici, infermieri e psicologi. Un lavoro silenzioso ma incisivo, riconosciuto anche a livello nazionale: nel 2013 "Arte in Corsia" è stato inserito nel Libro Bianco della fiaso come buona pratica di umanizzazione delle cure. L’esperienza di questi vent’anni mostra con chiarezza quanto l’arte possa contribuire alla qualità della vita ospedaliera: aiuta i bambini a superare la paura, gli anziani a riattivare memoria e ricordi, tutti i pazienti a sentirsi, ancora, protagonisti della propria storia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata