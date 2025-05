’Arte in dialogo’ fino al 31 maggio nell’ex chiesa di via Isei

Sono 37 gli artisti protagonisti della mostra collettiva d’arte contemporanea "Arte in dialogo", ospitata fino a sabato 31 (visitabile ogni giorno dalle 10 alle 19), negli spazi dell’ex chiesa delle monache benedettine, in via Isei 30. L’iniziativa, all’interno del contenitore culturale "Do ut Des", si configura come un’occasione unica di incontro tra pittura, scultura e fotografia contemporanea. Il titolo "Arte in dialogo" esprime la volontà di mettere in relazione stili, linguaggi e sensibilità differenti, in un confronto dinamico tra artisti che condividono la scena senza gerarchie. L’allestimento si inserisce armoniosamente nell’architettura dell’abside della ex chiesa, un gioiello dei primi del ’900 affrescato dal pittore cesenate Fortunato Teodorani. La chiusura della mostra sarà siglata da un finissage speciale, che prevede l’estrazione a lotteria di un dipinto di Alberto Sughi. Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti di ISSA – International School of Surgical Anatomy, fondata dal cesenate dottor Marcello Ceccaroni, luminare della chirurgia ginecologica e primario presso l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, insignito del premio Malatesta Novello nel 2020.

r.c.