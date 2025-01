‘Arte in movimento, capolavori sui pattini’. Spettacolo della Victoria Skating 2 Cesena

Lo sport sposa l’arte. Le pattinatrici e i pattinatori romagnoli della Victoria Skating 2 Cesena sono stati i protagonisti dell’ultimo evento dell’anno, in cui hanno trasformato il Pattinodromo di Forlì in una ’galleria vivente’, con lo spettacolo ’Arte in movimento, capolavori sui pattini’, un evento che ha saputo coniugare le bellezze dell’arte con la grazia del pattinaggio. Un pubblico entusiasta e numeroso ha assistito a una serata memorabile, dove i giovani pattinatori hanno saputo catturare l’essenza dei grandi capolavori artistici attraverso eleganti coreografie.

La serata ha preso il via con una performance introduttiva delle talentuose Giulia Mandalà e Margherita Orioli. La loro esibizione, caratterizzata da movimenti fluidi e armoniosi, ha subito immerso il pubblico in un’atmosfera incantata, preparando il terreno per le magnifiche rappresentazioni che sarebbero seguite. Durante lo spettacolo, i giovani pattinatori hanno reinterpretato alcuni dei più celebri dipinti della storia dell’arte, tra cui ‘La Notte Stellata’ di Van Gogh, ‘Il Bacio’ di Klimt e ‘L’urlo’ di Munch.

Ogni esibizione è stata un perfetto connubio di grazia e precisione, con costumi scintillanti e coreografie straordinarie che hanno saputo ricreare la magia dei quadri originali. I movimenti armoniosi e sincronizzati dei pattinatori, hanno trasformato la pista in un vero e proprio palcoscenico artistico. Il gran finale ha visto tutti gli atleti uniti in una coreografia collettiva. Gli applausi fragorosi del pubblico hanno confermato il grande successo dell’evento, rendendo omaggio al talento e alla dedizione dei giovani artisti su pattini.

Il presidente della Victoria Skating 2, Tommaso Mandalà, è intervenuto così: "Un ringraziamento speciale va alle nostre incredibili allenatrici, il cui impegno, la dedizione e la passione, sono stati fondamentali per il successo dello spettacolo. Grazie a loro, i giovani pattinatori hanno potuto crescere e migliorare, trasformando le loro performance in vere opere d’arte su pattini. Stiamo continuando a migliorare e non vediamo l’ora di condividere i nostri progressi futuri con le istituzioni e gli appassionati di questo sport".

"La nostra società è in forte crescita – afferma la vice presidente del sodalizio sportivo Francesca Capezzuto –, e continuiamo a lavorare sodo per portare avanti la passione e l’impegno dei nostri giovani talenti, non solo durante le competizioni sportive ma anche rendendo ogni spettacolo un’esperienza unica e indimenticabile".

Giacomo Mascellani