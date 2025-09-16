Arte in piazza riempie il centro. Oltre 70 pittori da tutta Italia

Tanto interesse, domenica scorsa, attorno alla 20ª edizione di ’Arte in piazza’ a Sarsina. Una coinvolgente estemporanea, nata quattro lustri fa da una felice idea di Antonio Crociani, appassionato e esperto d’arte, provetto organizzatore di mostre e rassegne artistiche. Quest’anno ’Arte in Piazza’, che si avvale del patrocinio del Comune plautino, è stata dedicata al tema della pace. Sono stati 70 gli artisti, provenienti da tutta Italia, che hanno realizzato dipinti e sculture in diretta nella piazza antistante la basilica concattedrale e nelle vie limitrofe del centro storico sarsinate. Oltre mille, secondo gli organizzatori, le persone arrivate in piazza e nelle vie adiacenti per ammirare pittori e scultori al lavoro e poi le loro opere d’arte completate. La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al contributo di diversi sponsor, tra cui I Mecenati del Savio, la Bcc di Sarsina e il ristorante Zeus che ha offerto il pranzo. Per l’occasione è stata aperta la sala Rufus con visita guidata al Museo Archeologico Nazionale in ristrutturazione. Per l’occasione, l’assessora Elsa Cangini, ha organizzato un tavolo per i giovanissimi che hanno dipinto e disegnato, accanto agli artisti della rassegna.