Arte in piazza riempie il centro. Oltre 70 pittori da tutta Italia

CronacaArte in piazza riempie il centro. Oltre 70 pittori da tutta Italia
16 set 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
Tanto interesse, domenica scorsa, attorno alla 20ª edizione di ’Arte in piazza’ a Sarsina. Una coinvolgente estemporanea, nata quattro lustri fa da una felice idea di Antonio Crociani, appassionato e esperto d’arte, provetto organizzatore di mostre e rassegne artistiche. Quest’anno ’Arte in Piazza’, che si avvale del patrocinio del Comune plautino, è stata dedicata al tema della pace. Sono stati 70 gli artisti, provenienti da tutta Italia, che hanno realizzato dipinti e sculture in diretta nella piazza antistante la basilica concattedrale e nelle vie limitrofe del centro storico sarsinate. Oltre mille, secondo gli organizzatori, le persone arrivate in piazza e nelle vie adiacenti per ammirare pittori e scultori al lavoro e poi le loro opere d’arte completate. La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al contributo di diversi sponsor, tra cui I Mecenati del Savio, la Bcc di Sarsina e il ristorante Zeus che ha offerto il pranzo. Per l’occasione è stata aperta la sala Rufus con visita guidata al Museo Archeologico Nazionale in ristrutturazione. Per l’occasione, l’assessora Elsa Cangini, ha organizzato un tavolo per i giovanissimi che hanno dipinto e disegnato, accanto agli artisti della rassegna.

