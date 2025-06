Arte per le nuove generazioni. Festival ‘Extra’ a Casa di Gesso

Da domani a sabato 28, a casa di Gesso, torna "EXTRA", il festival multidisciplinare, alla terza edizione, dedicato alle nuove generazioni, che intreccia arte performativa, pedagogia e comunità territoriale.

L’edizione di quest’anno riflette sulla crisi climatica e sociale, ponendo una domanda urgente e poetica: come continuare a sognare in un mondo al collasso? Il cuore pulsante del festival è lo spazio culturale in via Braghittina, a San Vittore, pensato su misura per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che accoglierà laboratori, spettacoli e performance aperti al pubblico.

Tra le proposte più coinvolgenti del programma, tre laboratori artistici pensati per fasce d’età diverse, che esplorano linguaggi creativi, espressivi e relazionali: "Bloom&Doom" . A guidare il laboratorio per piccoli dai 7 agli 11 anni sarà Caterina Moroni. L’attività si svolgerà tutti i giorni dalle 16 alle 19.

Si tratta di un percorso esperienziale e performativo che parte dall’emergenza climatica per attivare immaginazione, adattamento e creatività. I partecipanti esploreranno il quartiere, rifletteranno sulla connessione con l’ambiente e ideeranno un’azione urbana itinerante, culminando in una restituzione pubblica aperta alla cittadinanza il 28 giugno, con due repliche alle 16 e alle 18. "Tutto questo fuoco!",dedicato a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni, il laboratorio curato da Alice Keller e Gabriella Gasparri propone un percorso tra scrittura, illustrazione e stampa, dal 23 al 26 giugno, sempre dalle 16 alle 19, presso Casa di Gesso.

In un clima di ascolto e confronto, i giovani partecipanti saranno invitati a dare forma ai propri pensieri, emozioni e desideri, immaginando spazi di libertà attraverso parole e immagini. Il laboratorio si concluderà con l’allestimento di una mostra visitabile nei giorni 26 e 28, come restituzione del lavoro collettivo. "Circlesinging e teatro".

In programma venerdì 27, dalle 15 alle 18, un incontro speciale aperto a bambini dagli 8 anni e adulti, guidato da Andrea Valdinocci e Giulia Matteucci di Teatro Zigoia. Attraverso teatro e canto collettivo, i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza di espressione e condivisione, in cui voce, corpo e movimento si intrecciano per raccontare storie comuni. La giornata si concluderà alle 20.30, con la partecipazione del gruppo a una performance pubblica di circlesinging. Tutte le attività sono gratuite ma a numero limitato, ed è richiesta prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 347 7748822.

Nei giorni 27 e 28, sarà attivo anche un punto bar e ristoro allestito in giardino a cura di Volume, per chi desidera fermarsi a condividere anche un momento conviviale.

EXTRA è un progetto di Casa di Gesso / Aidoru Associazione APS, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il sostegno del Comune di Cesena, e vincitore del bando Laboratorio di Creatività Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.