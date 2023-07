Arte sulla spiaggia a Cesenatico Quadri e bottiglie della Righetti

L’arte nella spiaggia sul molo di Levante di Cesenatico. Oggi, nel giardino del Lido del Finanziere, sarà inaugurata la mostra dell’artista Isabella Righetti. L’appuntamento è alle 20.30, quando i riflettori si accenderanno su una trentina di opere. Il vernissage consentirà di conoscere meglio un’artista nata a Cesenatico e residente a Cesena, dove è stata anche un’apprezzata insegnante di scuola elementare. Isabella Righetti è un’artista dotata di una predisposizione naturale per la creatività, che ha sviluppato sin da bambina. La sua è un’arte non di facile definizione, sia per le tecniche e i materiali usati, sia per l’elaborazione originale e complessa delle immagini, tutte caratterizzate da un grande impatto visivo. I materiali di cui si serve sono molteplici, dagli smalti perlati alle granaglie di vari colori, polveri di vetro, penne al piombo, glitter e colori acrilici. Lo stile è, nel contempo, inventivo e realistico. I volti, i corpi stilizzati, i fiori, le acque, le barche e le vele, sono immagini che l’artista trae dal vero e poi le rielabora, restituendole nuove e diverse. Le forme e i volumi, impreziositi di luci e di colori, si animano con effetti speciali unici, all’occhio dell’osservatore esperto. Isabella Righetti realizza le sue immagini su tela, vetro, masonite e altri supporti. Oltre ai quadri, nella produzione dell’artista ci sono, singolari per le forme e i cromatismi, le decorazioni su bottiglie, bicchieri, specchi, vasi e altri oggetti d’uso comune; così come sono molto apprezzate le riproduzioni di opere classiche, quali statue, capitelli e mosaici. La Righetti è stata protagonista in diverse mostre alla Galleria "Leonardo da Vinci" di Cesenatico insieme ad altri artisti e alla Galleria del Loggiato a Cesena dove in passato ha allestito una personale. "Sono molto contenta di allestire questa esposizione _ dice l’artista _, che dedico ai miei genitori, Libero Righetti e Maria Fanesi, i quali mi hanno permesso, attraverso le esperienze vissute, di essere così creativa. Volgo un pensiero particolare a mia sorella Maura, che mi ha sempre sostenuta nella mia passione per l’arte, e un grazie di cuore allo staff del Lido del Finanziere". La mostra rimarrà allestita sino alle 23 di domani sera.

Giacomo Mascellani