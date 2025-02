Arte terapia in corsia. Coinvolti Lungodegenza,. Geriatria e Nefrologia

All’ospedale Bufalini, il progetto di "Arte terapia in corsia" si apre anche alle unità operative di Geriatria, Lungodegenza e Nefrologia. Si tratta dell’estensione di un progetto attuato fin dal 2005 nei reparti di Pediatria e Psichiatria e all’interno del servizio cure palliative e hospice di Savignano, che ha lo scopo di portare benessere emotivo ai pazienti ricoverati, potendo essi esprimere attraverso disegni, dunque anche con un linguaggio non verbale, le emozioni legate all’ospedalizzazione. "Il progetto di ‘Arte terapia in corsia’ – spiegano la dottoressa Maria Grazia Covarelli, direttrice della Geriatria e Lungodegenza e il dottor Vittorio Albertazzi direttore della Nefrologia – rientra nel Programma di Umanizzazione delle cure avviato nei reparti da noi diretti, con l’obiettivo di curare e prendersi cura della persona nella sua totalità, nei suoi aspetti fisici, sociali e psicologici. L’avvio di questi progetti ha ravvivato l’entusiasmo degli operatori nella consapevolezza condivisa che un paziente sereno è un paziente che affronta meglio il percorso di cura. Queste attività ricreative, gli spazi di ascolto dedicati e gli ambienti più confortevoli, hanno l’ambizione di migliorare la qualità della vita della persona durante la degenza". Ideato e condotto da Cinzia Lissi dell’Associazione di promozione sociale ArtinCounselling il progetto Arte in corsia, che nel 2013, è stato inserito nel libro bianco della Fiaso, come buona pratica in Sanità da esportare, prevede che in questi ultimi reparti, si svolga due pomeriggi a settimana, con sedute sia individuali che di gruppo. Durante gli incontri il paziente viene invitato ad esprimere la propria identità e la natura del disagio legato all’esperienza di malattia e di ospedalizzazione attraverso il processo creativo guidato dalle arte-terapeute diplomate dell’Associazione ArtinCounselling Jessica Neri, Monia Brighi e Stefana Ugolini. Il programma contempla inoltre, un servizio di "Accoglienza al caregiver", dedicato ai familiari dei pazienti ricoverati che sentono il bisogno di un supporto nella gestione emotiva legata alla malattia di un familiare. Durante la pandemia da Covid, l’accesso a tali figure non sanitarie è stato ovviamente impedito, circostanza che ha consentito di valutare le tangibili ripercussioni psicologiche sui degenti. "L’estensione alla Geriatria e alla Nefrologia – sottolinea Cinzia Lissi - è un naturale proseguimento della nostra attività di arte terapisti in corsia e della collaborazione con le equipe sanitarie ivi operanti. Grazie all’attività svolta in Pediatria e con i dati raccolti negli anni 2008-2009 è stato possibile realizzare la prima ricerca scientifica, curata dalla professoressa Fiorella Monti della Facoltà di Psicologia, dipartimento dinamico di Cesena. Successivamente è stata realizzata una seconda ricerca scientifica in ambito psichiatrico con i dati raccolti negli anni 2009-2010, a cura della professoressa Francesca Agostini sempre della sede distaccata di Cesena. Vi si stabiliscono i benefici della relazione d’aiuto: esternare a un arte terapeuta cosa si è disegnato, specie se adulti e non più abituati a farlo, raccontare di sé in dialogo maieutico, fa uscire fuori le emozioni e contribuisce a favorire il benessere".

Raffaella Candoli