Arte tra infanzia e adolescenza. Quattro residenze creative

Al via la prima residenza di ‘Preludio. luogo di dialogo e residenza creativa’, azione del progetto ‘Radure. Spazi e pratiche per le nuove generazioni’ curato da Casa di Gesso/ Aidoru Associazione Aps in partenariato con il Comune di Cesena e vincitore del bando Laboratorio di Creatività Contemporanea lancia dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

‘Preludio’ prevede quattro residenze creative tra 2025 e 2026 per sperimentare nuovi linguaggi e dare spazio alla ricerca estetica e artistica: la creazione artistica si intreccia con lo sguardo dell’infanzia e dell’adolescenza con azioni sperimentali e laboratoriali e con restituzioni pubbliche finali. La prima artista in residenza è Delfina Stella, danzatrice e ricercatrice in ambito pedagogico e coreutico, con ‘Un mondo immenso’, progetto performativo di danza pensato per le giovani generazioni e sviluppato sul tema del selvaggio: spazio di ricerca e libertà tra corpo e animale, essere umano e altri mondi viventi.

Il progetto si inserisce in un’area di ricerca che unisce danza, educazione e sensibilizzazione a temi che dallo studio dell’evoluzione umana si agganciano alle esigenze formative del nostro tempo: ecologia, sostenibilità e cooperazione tra specie e comunità. Il corpo e i linguaggi della danza saranno indagati e presentati come luoghi per esplorare e comprendere come interagiamo con il mondo che ci circonda, attraverso una lente di ingrandimento sulle sensibilità percettive, relazionali ed emozionali.

Nei periodi di residenza, tra gennaio e giugno 2025, si alterneranno prove di creazione a momenti di incontro e di coinvolgimento dei gruppi di Casa Di Gesso: bambine e bambini saranno quindi protagonisti attivi del processo di creazione, collaborando per la co-creazione di dispositivi partecipativi tra danza, musica e video. Obiettivo primario sarà quello di sviluppare un’esperienza performativa e laboratoriale in grado di aprire una riflessione attiva e partecipati sui temi della convivenza e della cura dell’ambiente: conoscere e avvicinarsi all’altro per ridurre “il disordine del desiderio” e per inoltrarci nella selva dell’altro da sé.

La performance, di e con Delfina Stella e con musiche originali di Walter Lauret nascerà come racconto incorporato dell’esperienza di incontro e di avvicinamento tra un essere ibrido (la danzatrice) e i mondi della “vita che vive” (animali, piante, minerali, batteri e funghi, oggetti e micro-materie) per disvelarne l’alterità possibile e necessaria. Sarà inserita nella programmazione di Extra festival multidisciplinare e diffuso dedicato all’arte performativa, alla pedagogia e alla comunità territoriale che si svolgerà a fine giugno a Casa di Gesso e in altri spazi della città.

‘Preludio’ proseguirà a marzo ospitando il progetto ‘Il Teatrino di Bumboz’, di Francesca Ghermandi e Gianluigi Toccafondo, sviluppato sui testi di Raffaello Baldini, con la partecipazione dell’attrice e pedagoga Nicoletta Fabbri e della illustratrice Rosanna Lama in collaborazione con ‘L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino’: una residenza creativa per la creazione di un avanspettacolo a pupazzi, con in scena 20 bambini e bambine partecipanti al processo creativo laboratoriale.