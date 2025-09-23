Arte viva e nature morte in mostra al vivaio

L’arte viva di una galleria all’aperto, in contrasto con la natura morta delle gallerie tradizionali. Sabato al vivaio Central Garden in via Emilia levante va in scena la nuova edizione di ‘Nature vivante’, una mostra immersiva che unisce arte, natura, performance e musica, con la partecipazione di 14 artisti nazionali e internazionali. La volontà di mescolare natura e arte nasce dall’idea di Laura Vedovati e Monica Maroni di accogliere al Central Garden ogni forma espressiva. Il progetto è stato poi ragionato insieme all’artista e curatrice russa Aia, al promotore d’arte Angelo Fusconi e all’artista Agata Sand. "La mia amicizia con Laura – racconta Monica Maroni, direttrice del Central Garden – risale ai tempi dell’università. Ci siamo risentite lo scorso anno, da lì è scattata una scintilla, che ci ha portato a creare un evento che fosse diverso da ciò che si vede di solito nei vivai. Visto il successo della prima edizione, abbiamo deciso di riprovarci, con tanti nuovi artisti, conosciuti grazie al passaparola". Si comincia sabato alle 17 con la presentazione al pubblico della mostra, in cui curatori e gli artisti condurranno una visita guidata.

Alle 19 spazio al body painting dell’artista bolognese Riccardo la Barbera, seguito poco dopo dalla performance di Aia e Jessica Bruschi intitolata ‘Free dom’. L’esibizione verrà accompagnata dalla musica dal vivo dell’architetto e chitarrista classico cesenate Leonardo Rossi. Chiude la serata un’installazione audiovisiva di Tommaso Cardia, legata all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. "Quest’anno – spiega la curatrice Aia – il tema della nuova edizione di Nature Vivante è quello del Giardino del pensiero. Vogliamo dare alle persone la possibilità di evadere dalla quotidianità, attraverso tre macro-temi legati all’esistenzialismo. ‘Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo’, uno spunto di riflessione che permetta all’arte di guidarci e accompagnarci in questo intimo viaggio". In questa nuova edizione gli artisti avranno la possibilità di organizzare i propri stand, mentre saranno presenti anche diversi food truck. Oltre ai curatori e agli artisti già citati – che avranno anche un proprio spazio di esposizione –, la mostra vede la partecipazione di Cristian Cimatti, Andrea Gisteni, l’artista russa Yulia Murlysheva e ‘Millo 00’. Presenti anche le artiste cesenati Maria Chiara Pacchierini, Alice Tamburini e Chiara Franceschini, che esporranno diverse delle loro opere. Domenica, invece, sarà possibile visitare la mostra durante gli orari di apertura del Central Garden. L’ingresso all’evento di sabato è gratuito, in caso di maltempo la manifestazione si terrà all’interno dell’edificio.