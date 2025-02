Artenovecento, pranzo in musica per il tributo a Fabrizio De Andrè

Gli Artenovecento a Longiano per un concerto intimo alla Falegnameria di piazza Malatestiana: l’appuntamento è per domenica con il gruppo in versione trio che suonerà all’interno del locale alle 12.30. Una versione acustica del repertorio di Fabrizio De André, in particolare delle canzoni più adatte a un’atmosfera raccolta, con arrangiamenti intimisti e attenti alle sfumature più delicate, eseguiri in trio. L’organico comprende, infatti, Matteo Peraccini, voce e chitarra; Emiliano Ceredi, chitarra, bouzouki, percussioni e cori; Claudia Stambazzi, flauti e voce. Sarà un’occasione per riascoltare o riscoprire i capolavori come Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa, Andrea, Il gorilla e qualche altra “chicca” più particolare, dedicata agli appassionati: il meglio del repertorio di Faber, dalle “hit” più celebri alle rarità. La formula è quella connsolidata dei concerti domenicali all’interno della Falegnameria Cocktail Bar di Longiano: si può scegliere se fare un brunch o oppure un pranzo più classico (importo minimo 20,00 euro a persona). La cucina apre alle 10, il concerto inizia alle 12.30, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: telefono oppure whatsapp 351 9288145.