Articolo 1 entra nel Pd "Con Elly Schlein si possono fare le battaglie di sinistra"

di Andrea Alessandrini

Si chiude l’esperienza politica di Articolo 1 cesenate che entra nel Pd come altre federazioni territoriali di Articolo 1 hanno fatto in attesa che la decisione venga assunta dall’assemblea nazionale di giugno. L’iscrizione al Partito Democratico da parte di dirigenti e militanti di Articolo 1 avverrà, non casualmente, il 25 aprile. festa della Liberazione dal nazifascismo. Il nuovo Pd guidato da Elly Schlein, con più sinistra dichiarata, ha spinto il direttivo di Articolo 1 ad assumere la decisione che probabilmente l’affermazione di Stefano Bonaccini al congresso per le segreteria nazionale avrebbe impedito.

Già il segretario cesenate di Articolo 1 Alex Giovannini aveva fatto la scelta durante il percorso congressuale del Pd, fungendo da battistrada, ha figurato tra i coordinatori del comitato cesenate di sostegno di Elly Schlein ed è già entrato nella segreteria comunale del Partito Democratico di Cesena. Il direttivo della federazione di Articolo 1 Cesena, viene spiegato una nota, si è riunito in occasione delle assemblee che il movimento nazionale ha indetto prima dell’assemblea nazionale di inizio giugno, quando a Roma si deciderà l’ingresso nel Partito Democratico.l gruppo dirigente si è espresso a maggioranza per l’ingresso nel Pd. Ad aderire al Pd sono una ventina di dirigenti e attivisti a partire dal personaggio di maggior spicco del partito Elena Baredi, ex assessore comunale e e attuale presidente di Asp (Azienda pubblica servizi alla persona). Ci sono anche l’assessore alla cultura del comune di Cesena Carlo Verona e l’ex assessore alla cultura editore Roberto Casalini.

Articolo 1 comunica anche i nomi di militanti che si apprestano a entrare nel Pd: Anna Abbondanza, Stefano Amadori, Gastone Benini, Lorenza Bertozzi, Marzio Casalini, Laura Cuni, Leonardo Durso, Paola D’’urso, Paola Farneti, Bruno Giorgini,Anna pazienza, Rita Persiani, mauro Righi, Amanda Sami, Sonia Severi, Maddalena Siroli, Tobia Trebbi e Rita ZoffoliI

"Il nuovo corso con Elly Schlein segretario ci dà garanzie – afferma Elena Baredi – e quindi lo sosteniamo. Il Partito Democratico adesso è retto da una segretaria che abbiamo già conosciuto e appoggiato alle regionali del 2020, con la lista di Emilia Romagna Coraggiosa, e poi nel ruolo di vicepresidente della giunta regionale. Auspicavamo una svolta che è arrivata e siamo qui per darle forza". "Oggi – prosegue la nota degli ormai ex Articolo 1 – ci troviamo ad affrontare il governo più a destra dal dopoguerra, incapace di avanzare qualsiasi proposta a favore delle classi meno abbienti e pericoloso per i messaggi razzisti, le chiusure sui diritti e le prospettive di riforme fiscali che penalizzano il lavoro. La nuova segreteria del Pd sta imprimendo una svolta nell’affrontarli".

"Ma non ci illudiamo che sia sufficiente lo slancio – proseguono i nuovi dem in procinto di iscriversi –. Occorre capitalizzare l’entusiasmo su una proposta politica chiara e servono forze che lavorino in questa direzione. Anche a Cesena. Si tratta di ridare speranza e prospettiva a un popolo che in questi anni si è smarrito e ha reagito scegliendo anche l’astensione al voto. In occasione dell’apertura del tesseramento, il 25 aprile, ci iscriveremo perciò al Pd che diventerà la nostra nuova casa politica: porteremo con noi la nostra storia, le nostre battaglie e le nostre idee di sinistra".