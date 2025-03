Artigianato, imprese in calo. Ma cresce il settore costruzioni

L’artigianato si conferma centrale e rilevante nei territori di riferimento della Camera di commercio della Romagna. Nel 2024, in provincia di Forlì-Cesena, il saldo tra imprese artigiane iscritte e cancellate è risultato moderatamente negativo. In crescita le imprese attive nei settori costruzioni, servizi alla persona, servizi alle imprese e commercio. In flessione, invece, il comparto manifatturiero, i trasporti, le attività di alloggio e ristorazione e le attività professionali, scientifiche e tecniche.

Queste le principali risultanze sulla dinamica delle imprese artigiane nel 2024 derivanti dai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna.

In provincia di Forlì-Cesena, si sono verificate 775 iscrizioni e 782 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo moderatamente negativo di -7 unità (nel 2023 il saldo fu pari a +11); il tasso di variazione annuale delle imprese artigiane registrate risulta pertanto sostanzialmente nullo (-0,06%), analogamente a quello regionale (+0,04%) e nazionale (-0,09%).

Al 31 dicembre scorso, in provincia sono presenti 11.372 imprese artigiane attive. Nel confronto con l’anno precedente si riscontra una sostanziale stabilità delle imprese artigiane attive, in controtendenza rispetto alla flessione rilevata dal dato regionale (-1,2%) e nazionale (-1,2%).

Le costruzioni costituiscono il 39,7% del totale delle imprese artigiane attive, in aumento dell’1,3% rispetto al 2023, dinamica in controtendenza rispetto a quella degli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia). Quello delle costruzioni è un settore centrale per l’artigianato provinciale: oltre a costituire, infatti, la maggioranza delle attività artigiane locali, si caratterizza per la rilevante presenza di imprese artigiane (8 imprese su 10 attive in edilizia sono artigiane).