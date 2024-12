Artigianato nel borgo marinaro

I mercatini animano le giornate di festa di fine e inizio anno. Oggi in via Baldini ed in via Quadrelli, nel cuore del borgo marinano, dalle 10 alle 19 è allestito il Mercatino dei creativi, con esposte in vendita piccole opere d’arte e creazioni artigianali, a cura della Proloco del Monte. In viale Anita Garibaldi, l’importante strada che collega il porto canale con il lungomare viale Carducci, sarà invece allestito il Mercatino di Natale, con bancarelle di generi vari. A San Giacomo e in Largo Cappuccini, sono invece allestiti i mercatini della solidarietà organizzati dalla parrocchia e dalla Croce Rossa.