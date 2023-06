Artigiani del futuro, tre nostre aziende nella top 100

Tre imprese associate a Confartigianato cesenate spiccano nella ’Top 100 degli Artigiani del futuro’, premiate all’evento ’Artigiani del futuro. 100 Storie’ tenutosi a Mantova a cui sono intervenuti il presidente di Confartigianato Marco Granelli, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Erano presenti anche il vicesegretario di Confartigianato Cesena Giampiero Placuzzi e il responsabile delle Relazioni istituzionali Eugenio Battistini.

Si tratta di Sab Group, Siropack e Sicis. Sab Group, fondata nel 1994 a San Mauro Pascoli da Stefano Baiardi in seguito affiancato da Enrico Bernabei, produce Elicotteri e aerei RC, hydrofoil in fibra di carbonio e droni caratterizzati da un alto tasso tecnologico e da una impareggiabile qualità realizzativa, caratteristiche che hanno reso l’azienda uno dei leader mondiali del settore.

Siropack, fondata nel 2001 da Rocco De Lucia e Barbara Burioli a Cesenatico, produce macchinari per la lavorazione di imballaggi ecosostenibili per l’alimentare e il farmaceutico con l’apprezzamento delle più importanti realtà settoriali a livello mondiale.

Sicis, fondata nel 1987 da Maurizio Leo Placuzzi e che ha sede a Ravenna, ha saputo reimmaginare una tecnica usata dagli antichi romani, il mosaico, rendendola contemporanea e di tendenza nelle impareggiabili produzioni apprezzate a livello internazionale. Alle imprese è stato consegnato un riconoscimento con la seguente motivazione: "Per l’esemplare testimonianza di impresa italiana ispirata ai valori dell’artigianato. Per la capacità di tenere insieme tradizione manifatturiera, tensione all’innovazione, sostenibilità, legami con il territorio e le comunità, contribuendo così ad un’economia più a misura d’uomo e per questo più coesiva e competitiva".

"Il rapporto ‘Artigiani del futuro’ – sottolinea Marco Granelli, presidente di Confartigianato – descrive le piccole imprese che fanno grande l’Italia, protagoniste del nostro tempo e delle prospettive di sviluppo economico e sociale. Le 100 storie raccolte dal Nord al Sud del Paese testimoniano la capacità delle imprese ‘a valore artigiano’ di coniugare eccellente tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica e digitale per dare vita a prodotti e servizi belli, ben fatti, personalizzati e durevoli, con un occhio attento alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, alla trasmissione di competenze ai giovani".

"Confartigianato si complimenta con le tre nostre imprese per l’eccellento valore artigiano prodotto", afferma il Gruppo di Presidenza Confartigianato Cesena.