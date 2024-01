Artigiani pensionati, insediato il nuovo direttivo

Relazioni, socialità, viste a iniziative riguardanti cultura e arte, familiarizzazione sulle nuove tecnologie, approfondimento sulle problematiche socio-sanitarie e previdenziali, nuove azioni contro le malattie neurodegenerative. Per gli artigiani pensionati iscritti ad Anap cesenate, che ha superato la ragguardevole quota dei tremila associati, il 2024 è iniziato con programmi ambiziosi e notevole progettualità. Si è insediato il nuovo consiglio direttivo in carica sino al 2027, presieduto da Ivano Scarpellini, 66 anni, affiancato dai consiglieri Oliviero Zondini (presidente uscente dopo due mandati) Franca Macari, Silvana Ceredi, Nadia Fabbri, Costante Foschi, Guido Paolucci e Giorgio Paganelli. "A fine anno – mette in luce il presidente Scarpellini – si è tenuta la tradizionale conviviale natalizia a Cesenatico ed è stata l’occasione per la visita al meraviglioso presepe della marineria. Si è intanto da poco concluso il laboratorio benessere incentrato su temi che la ricerca medica e scientifica reputa fondamentali per contrastare l’insorgere di malattie neurodegenerative e difficoltà cognitive". “Il 10 febbraio Anap cesenate- mette in luce la coordinatrice Cristiana Suzzi - sarà a Roma con Confartigianato nazionale per l’udienza alla sala Nervi con papa Francesco, uno dei momenti salienti dell’annata associativa. Partiranno a breve inoltre una serie di iniziative per rafforzare la socialità e la condivisione sui temi sociosanitari".