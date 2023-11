Artigiani, svolta green: "Riciclo e energia pulita"

La sfida della sostenibilità nel fare impresa salvaguardando l’ambiente e valorizzando il capitale umano è in corso nelle piccole imprese artigiane territoriali, stando ai responsi del primo Tour della Sostenibilità promosso da Confartigianato cesenate in cinque aziende artigiane del Cesenate che hanno condiviso i molteplici driver della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica.

L’evento ’Territorio in transizione. Primo Tour della Sostenibilità’, nell’ambito della Settimana dell’Energia promossa da Confartigianato nazionale con 55 eventi lungo tutto lo stivale, si è concluso con un forum sulle buone pratiche delle imprese sostenibili, guidato dal professor Augusto Bianchini, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna. Al Tour ha preso parte anche un gruppo selezionato di imprese artigiane associate, in una logica di network nella condivisione delle buone pratiche.

"L’obiettivo – spiega il segretario di Confartigianato Stefano Bernacci – è di accompagnare le imprese a cogliere questa sfida non come obbligo ma come opportunità per essere più competitive, visto che rispondere a criteri e requisiti della sostenibilità sarà indispensabile per partecipare ai bandi e in generale per presidiare con successo il mercato. Le piccole imprese dovranno redigere per legge il bilancio della sostenibilità e sempre più il rispetto delle prassi virtuose verrà richiesto dagli istituti bancari per l’erogazione del credito".

Le tappe della due giorni del tour hanno coinvolto le imprese Er Lux, che opera nel settore delle’energiea rinnovabili; l’impresa metalmeccanica Mpc che si occupa di lavorazione dei metalli, la cooperativa sociale ’Il Solco’ di San Mauro Pascoli operativa nel riciclo e recupero dei rifiuti; Errebiplast di Sarsina, che lavora sottoprodotti per la finitura delle calzature e Siropack, leader nei sistemi innovativi di packaging. "Queste aziende – specifica il segretario Bernacci – sono state scelte perché riflettono l’impegno nei differenti driver della sostenibilità, dalla transizione ambientale ed energetica all’economia circolare e al welfare aziendale".

La cesenate Mpc di Stefano Soldati attua un sistema di welfare aziendale in cui i dipendenti che si sposano e fanno figli ottengono incentivi straordinari. La Cooperativa sociale ’Il Solco’ presieduta da Gianfranco Gasperoni, che dà lavoro a 170 addetti fra cui 40 con svantaggio certificato, sta investendo sulla transizione energetica con nuovi impianti fotovoltaici. Er Lux, titolare Emanuele Rinieri, opera sul fronte dell’efficienza energetica, e Errebi Plastic di Sarsina, titolare Gabriele Pancisi, investe nell’economia circolare.

L’evento si è concluso con la presentazione dello Sportello Sostenibilità di Confartigianato Federimpresa Cesena, centro specializzato nell’erogazione di servizi e consulenza economica, ambientale e sociale, grazie a un network di esperti e consulenti supporta l’impresa nel percorso di transizione verso le pratiche sostenibili.