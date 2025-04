Artisti e artigiani: "Spazi comuni per collaborare"

Uno spazio dedicato alla creatività congiunta di artisti e artigiani. Il progetto è stato annunciato al Forum Cesena Contemporanea un evento promosso da Confartigianato Cesena che ha aperto nuove prospettive sul dialogo tra arte contemporanea e artigianato tenutosi alla galleria x Pescheria in margine alla mostra ‘Avvicinarsi. Paesaggio inevitabile” degli artisti Edoardo Loi e Ricardo Aleodor a cura di Lucia Camela.

Sono intervenuti artisti e imprenditori locali in un dialogo moderato dall’artista Giovanni Gaggia, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra il mondo dell’arte e quello della manifattura. Erano presenti gli imprenditori artigiani Maria Grazia Beleffi (Musaico srls), Emanuele Bernabini (Pietra Serena Bernabini), Romano Bazzocchi (Cesena Restauro) e Mirco Baiardi (B&B Meccanica) (nella foto con altri partecipanti) e si è svolto un partecipato scambio di idee e visioni.

"Si tratta di un primo passo - mette in luce il Gruppo di Presidenza di Confartigianato presente all’evento con Stefano Soldati e Fulvia Fabbri – di un percorso più ampio, che proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati al rapporto tra creatività, impresa e territorio. Arte e artigianato possono contaminarsi e valorizzarsi reciprocamente. L’artigianato possiede un sapere tramandato nel tempo, radicato nella cultura materiale e nelle tradizioni locali. L’arte contemporanea esplora nuovi linguaggi e il saper fare artigiano può entrare nei suoi processi creativi. Il lavoro comune proseguirà per favorire un dialogo costante tra artisti e artigiani con incontri e collaborazione anche per dare vita a uno spazio, un luogo fisico o simbolico in cui le esperienze possano convergere e svilupparsi".