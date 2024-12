Artisti turisti innamorati di Cesenatico

Gli artisti che trascorrono le vacanze al mare, sono i protagonisti di un interessante incontro organizzato dall’Università per gli adulti, che si terrà domani pomeriggio alle 16 nella sala convegni del Museo della Marineria. Il relatore Orlando Piraccini introdurrà "Artisti Turisti – A Cesenatico e nella riviera", illustrando, anche con l’ausilio di immagini, alcune significative presenze di illustri artisti provenienti da altre città italiane e dall’estero, nelle località balneari romagnole nel corso del secolo passato. Oggi, specie tra i giovani, in pochi sono a conoscenza del fatto che già nell’immediato secondo dopoguerra, Cesenatico si è affermata come piccola "città d’arte" in coincidenza con lo sviluppo turistico della località balneare. Il Premio di Pittura "Città di Cesenatico negli anni ’50 e la successiva istituzione della Galleria d’Arte "Il Bragozzo" presso il Palazzo del Turismo, hanno fatto risaltare Cesenatico nel panorama artistico italiano di quel tempo. A seguito di quelle iniziative si è formato il primo nucleo della Raccolta Comunale d’arte che nei decenni successivi si è ulteriormente arricchita grazie a dei lasciti. Tutt’ora a Cesenatico c’è un notevole fermento culturale ed il merito, oltre agli artisti locali e delle persone appassionate di cultura, va proprio a quei personaggi provenienti da altri territori. Ne sono un esempio il pittore Tono Zancanaro che trascorse lunghi periodi a Cesenatico, il Premio Nobel Daria Fo che a Cesenatico decise di viverci e scrisse buona parte dei suoi succesi, Tinin Mantegazza il quale decise di vivere nel centro del borgo marinaro, e di decine di altri artisti che hanno lasciato il segno, passando appunto inizialmente come turisti, per poi scoprire di amare questa città e di avere Cesenatico nel cuore. Orlando Piraccini, nato a Cesena 76 anni fa, studioso d’arte, ha operato all’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna nel campo delle arti figurative del ‘900 e del contemporaneo. Ha all’attivo l’ideazione e la cura di oltre 400 esposizioni e cataloghi d’arte in ambito emiliano e romagnolo. Nelle Diocesi di Cesena, Sarsina, Forlì e Bertinoro ha svolto il censimento delle opere d’arte negli edifici di culto per conto della Soprintendenza alle Gallerie (1973); a Cesena ha progettato il primo ordinamento del Museo della Civiltà Contadina (1975), e della Pinacoteca Comunale presso l’ex Monastero di San Biagio (1984). A Cesenatico ha ideato e curato oltre 80 eventi espositivi, dalla serie intitolata "Mare dipinto" (1989) alle mostre omaggio ad Anna Maria Nanni e a Tonina Cianca (2022). E’ stato tra gli ideatori della rassegna "Tende al Mare", inaugurata nel 1998 da Dario Fo.

