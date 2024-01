Asd Nuotando, l’energia del direttore Manuzi: "Le nostre corsie piene di aspiranti campioni"

La passione è una cosa seria. Sempre, ma nel nuoto in particolare, perchè mette continuamente alla prova e non regala mai niente a nessuno. Nemmeno agli atleti più talentuosi. Il nuoto, senza la passione, è un bagno in piscina. A Cesena l’asd Nuotando che fa base nell’impianto di Ronta, conta 60 ragazzi iscritti nelle categorie esordienti, pre agonistica e agonistica, 20 ragazze che praticano nuoto sincronizzato e 40 atleti master. Tra questi ultimi spicca per esempio Vincenzo Modugno, terzo classificato ai campionati italiani in vasca corta nei 50 stile libero e 50 rana, nel raggruppamento m40.

"Il movimento è in crescita – spiega il direttore sportivo Mychael Manuzi – e sta ritrovando la partecipazione che aveva caratterizzato gli anni precedenti il Covid. La pandemia aveva pesato come un macigno per una disciplina come la nostra nella quale, una volta raggiunti certi livelli, è fondamentale allenarsi quotidianamente. Già una settimana di stop crea tanti problemi, figuriamoci lunghi mesi. Ora però quel periodo è alle spalle e le corsie sono di nuovo piene di aspiranti campioni". Si parte dai primi approcci col nuoto durante i corsi di base e poi si aggiunge un mattoncino alla volta.

"Tante famiglie si avvicinano con l’intento iniziale di assicurarsi che i figli imparino a stare a galla e a muoversi. È legittimo, anzi doveroso. A mio avviso il tema di garantire la sopravvivenza in acqua è imprescindibile. Questa però in tanti casi è la base di partenza, perché quando scocca la scintilla, il rapporto con questo mondo diventa sempre più coinvolgente. Anche perché non è dalle prime bracciate che si individua con certezza chi può diventare un grande atleta. La differenza la faranno nel corso degli anni lo sviluppo fisico e l’approccio mentale: è un dato di fatto. Come è incontestabile il rapporto che collega lo sport con la scuola. A mio modo di vedere c’è un’abitudine all’eccellenza. Se sei bravo sui libri, lo sei anche in vasca".

La stagione sta entrando nel vivo: "A febbraio arriveranno i riscontri che indirizzeranno i prossimi mesi, a partire dall’accesso alle finali regionali, che sono a loro volta ovviamente la porta per andare a caccia dei titoli italiani. Ce la giocheremo al massimo, sapendo che non sarà facile, perché nel nuoto il livello delle atlete e degli atleti è davvero altissimo. Lo dimostrano le massime competizioni planetarie, che vedono il nostro Paese sempre protagonista. E vedere i campioni che vanno a caccia dell’oro è spesso un volano di entusiasmo per le nuove generazioni, che si immedesimano e che imparano a sognare, inseguendo progetti ambiziosi. In vasca, come nella vita. Riuscire in questo, è il maggior successo possibile".

Luca Ravaglia