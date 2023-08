Il giardino dove Asia vive ancora. La mamma ha realizzato un sogno a Cesena

Cesena, 1 agosto 2023 – “C’è un posto dove a volte le lacrime concedono una tregua. Dove capita che il vento della sera porti una carezza al mio spirito. E un sorriso". Il posto è un giardino. Quello che nelle colline di Borghi, Comune cesenate incastonato nella vallata del fiume Rubicone, una mamma sta trasformando in un luogo della memoria per sua figlia Asia, scomparsa il primo luglio del 2020 esattamente un mese prima di compiere 13 anni. Insieme a suo padre Donato Farro perse la vita in un incidente stradale. Oggi avrebbe dovuto spegnere le candeline dei 16 anni. "Fin dal giorno in cui dovetti dirle addio – sospira mamma Michela Masi – ho pensato a un modo per rendere vivo il suo ricordo. Mia figlia era sempre allegra e adorava giocare, soprattutto all’aperto. Per questo ho pensato a realizzare un giardino in sua memoria".

Non è stato facile. Di luoghi pubblici disponibili per ospitare un’area di questo genere non ne sono stati trovati , ma la donna non si è arresa, anzi. Dando fondo ai risparmi e contando anche su una raccolta fondi avviata dalla comunità, ha acquistato il terreno e si è rimboccata le maniche. "Era una porzione di un campo di ulivi. Ne ho venduti alcuni per pagare le prime spese e mi sono messa d’impegno. La maggior parte delle opere le ho realizzate io. È stata dura, ma mi ha sostenuto sempre il ricordo di mia figlia. Quello che penso è che in mezzo alle risate dei bambini che verranno a utilizzare questo spazio, ritroverò anche le sue. Perché in definitiva credo che Asia in qualche modo sia ancora qui tra noi. E di certo in questo luogo si fermerà spesso. I giochi sono dipinti di rosa, il suo colore preferito, all’ingresso c’è una gigantografia del suo volto sorridente. E’ il suo mondo ed è anche l’unico luogo dove riesco a ritrovare un po’ di pace".

Il giardino recintato ha già un nome: ‘Pezzo di cuore’. Superato l’ingresso c’è una fila di panchine, tutte di ferro con animaletti incisi e una di legno. Quella di legno è speciale. "Spero che chi ci si siederà possa aver voglia di scrivere un ricordo e un saluto ad Asia. Ho iniziato io: ‘Non smetterò mai di amarti. Ti porterò nel cuore per il resto dei giorni mei’. Spero che il progetto piaccia e che la comunità ci si affezioni". Mamma Michela sta aprendo un’associazione, chiederà ai visitatori di tesserarsi. "Non voglio arricchirmi, non ho progetti o sogni da inseguire, se non uno: mantenere vivo il nome di mia figlia. Ogni euro che riceverò come ricavato servirà a curare la manutenzione del giardino. Il giardino di Asia. Il mio pezzo di cuore".