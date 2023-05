Asili e mense, contributi alle famiglie

Agevolazioni per le famiglie a basso reddito. Il Comune ha istituito sconti sul pagamento delle rette per la mensa scolastica ed il nido per l’anno 2023-2024. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno, accedendo tramite credenziali Spid alla piattaforma sul sito comunale. È stato pubblicato l’avviso pubblico per i contributi a sostegno dei costi dei centri estivi di giugno, luglio e agosto. Le famiglie interessate con Isee - non superiore a 24mila euro, possono presentare domanda entro le ore 13 di martedì 30 maggio.