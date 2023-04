Asili nido, ultimo giorno per iscrivere i piccoli nati nel 2021 e 2022

Oggi è l’ultimo giorno per iscrivere i piccolissimi all’asilo nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2023-2024. L’Amministrazione comunale ha voluto giocare d’anticipo per consentire ai genitori ma anche al servizio scolastico, di potersi organizzare con largo anticipo.

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente on line, accedendo tramite le credenziali Spid alla piattaforma dedicata al nido e disponibile sul sito del Comune di Cesenatico.

Il nido d’infanzia verrà organizzato per i bambini nati negli anni 2021 e 2022, ovviamente residenti nel territorio comunale di Cesenatico, che abbiano compiuto i 12 mesi di età entro il 31 dicembre 2023. A tal riguardo il Comune ha organizzato anche alcuni open day, per far conoscere le strutture ed informare mamme e papà, che si sono svolti nelle sedi del nido d’infanzia comunale ’Piccolo Mare’, in via Don Minzoni nel quartiere Madonnina, e nel nido d’infanzia privato convenzionato ’L’Arcobaleno’, in via Cesenatico 52, dove il personale ha accolto le giovani famiglie. L’asilo nido è un servizio importante sul territorio, soprattutto per andare incontro alle famiglie in cui i genitori devono entrambi per forza lavorare.

Essendo rivolto ai piccolissimi di età compresa fra uno e tre anni, sia nella struttura comunale ’Piccolo Mare’, come nell’asilo privato ’L’Arcobaleno’ convenzionato con il Comune, i responsabili hanno pianificato l’anno scolastico 2023-2024 con particolare attenzione, al fine di poter migliorare ulteriormente l’offerta da offrire alle famiglie ed ai piccoli protagonisti delle giornate e dell’anno scolastico.

