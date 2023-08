Asilo de ’Le Grazie’, domani colloqui per assunzioni

’Le Grazie’ società cooperativa sociale ricerca personale educativo a partire dall’anno scolastico 2023-2024 e per gli anni a seguire. Pertanto, per ampliare l’offerta alle famiglie, la ultrasecolare istituzione didattica e formativa ha indetto per domani dalle 8.30, una giornata di colloqui per pre selezione di personale Nido Primavera, aperta a tutte le persone interessate ed aventi i requisiti previsti per legge. Il tutto per individuare le figure professionali più indicate all’inserimento in organico. Le domande dovranno pervenire entro le 13 di oggi via mail a: [email protected]

g.m.