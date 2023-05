Asilo nido, gara deserta Corsa contro il tempo

Si allungano i tempi per la realizzazione del nuovo asilo nido con due sezioni (potrà accogliere fino a 50 bambini) all’interno del complesso scolastico di Villachiaviche, all’incrocio tra via Recoaro e via Pisignano, ma c’è anche il rischio che vada perso un finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro previsto dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infatti la gara indetta dall’Unione dei Comuni Valle del Savio (come stazione unica appltante) è andata deserta, alla scadenza del 4 maggio scorso non è pervenuta alcuna offerta. Sarà quindi necessario rifare in fretta la procedura per arrivare all’affidamento dei lavori entro il 31 maggio. I tempi sono ristretti poiché il finanziamento di 1.584.000 euro (1.440.000 euro di base più 144.000 euro aggiuntivi dal fondo speciale) che lo Stato ha riconosciuto al Comune di Cesena, su una spesa prevista di 1.800.000 euro, è vincolato alle norme del Pnrr fissate dall’Unione Europea e dallo Stato italiano che prevedono alcune scadenze tassative: il 31 maggio 2023 per l’aggiudicazione dei lavori; il 30 novembre 2023 per l’avvio dei lavori; il 31 dicembre 2025 per la conclusione dei lavori, e il 30 giugno 2026 per il collaudo.

Il progetto definitivo del nuovo asilo nido, approvato dalla giunta comunale il 14 dicembre 2022, è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti formato da Officina Meme Architetti (capogruppo) e Studio Tassinari e associati, e ha già ottenuto il parere favorevole del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Per riuscire a rispettare i tempi molto stretti previsti per l’erogazione dei finanziamenti del Pnrr, il Comune di Cesena ha chiesto all’Unione dei Comuni Valle del Savio di procedere a una procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, alle medesime condizioni iniziali dell’appalto. Per questo verrà pubblicato un avviso sulla piattaforma telematica Sater specificando che per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo.

Paolo Morelli