Cesena, 8 settembre 2019 - Rette dei nidi più contenute grazie a oltre 300mila euro concessi dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Cesena che per diminuire le rette dei nidi comunali e privati convenzionati, ha aderito alla nuova misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie introdotta dalla regione Emilia Romagna e denominata ‘Al nido con la Regione’ per l’anno educativo 2019-202 o

La misura è finalizzata esclusivamente all’abbattimento delle rette-tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta) o servizi a titolarità e gestione privata, esclusivamente se convenzionati con i Comuni/Unioni di Comuni.

Sulla base del numero dei bambini iscritti nell’anno 2017-2018, il budget finanziario concesso dalla Regione al Comune di Cesena ammonta a 361 mila euro. La riduzione delle rette interesserà i nuclei familiari con un Isee massimo di 26 mila euro, che potranno risparmiare in media 1.000 euro l’anno per ogni bambino iscritto, anche di più nel caso di un bambino disabile o residente in un Comune montano.

Il Comune di Cesena precisa che per ricevere il beneficio non è necessario presentare alcuna richiesta e che la percentuale di sconto sarà comunicata prima dell’emissione della prima retta. Le famiglie hanno tempo fino a martedì 15 ottobre per presentare l’Isee ai fini della determinazione della retta (il ‘Contributo asilo nido’ fino a un massimo di 1.500 euro che le famiglie richiedono direttamente all’Inps non contrasta con la nuova misura regionale).

Per informare le famiglie e per un’adeguata e completa comunicazione, nei prossimi giorni il Comune di Cesena darà avvio a una campagna di promozione nei nidi, nei locali dell’Asl e nei supermercati. La misura adottata dalla Regione Emilia Romagna fa seguito all’approvazione dello scorso luglio, in Assemblea legislativa, dell’assestamento al bilancio 2019 della Regione Emilia-Romagna ed era attesa dal Comune la comunicazione sull’entità del finanziamento prima dell’inizio dell’anno scolastico.

"Abbiamo stanziato la somma in assestamento di bilancio – afferma soddisfatta la consigliera regionale Lia Montalti (Pd)– 18 milioni di euro di fondi regionali destinati ai comuni per abbattere, o azzerare, le rette dei nidi. In questo modo rafforziamo il nostro sistema di welfare andando incontro alle famiglie, che vedranno un risparmio medio di mille euro a figlio, e sollevandole da un impegno economico gravoso.

Più estesamente il provvedimento adottato per la riduzione delle rette dei nidi interessa in Emilia-Romagna una platea di oltre 28 mila bambini, tra 0 e 3 anni, di cui oltre duemila che frequentano il nido nelle scuole della provincia di Forlì-Cesena.

«Queste risorse vanno considerate in un’ottica più ampia – conclude la consigliera regionale Lia Mntalti – poiché vanno ad aggiungersi ai 12 milioni di euro recentemente stanziati dalla regione emilia romagna per sostenere e migliorare il sistema socio-educativo regionale, attraverso il miglioramento della qualità dei servizi, dell’offerta educativa e della preparazione degli operatori. Il nostro obiettivo è quello di costruire un sistema del welfare sempre più a misura di famiglia e pertanto confermeremo questa scelta anche per i prossimi due anni scolastici».