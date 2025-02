Asilo nido Vittorio Emanuele II, va avanti la riqualificazione

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione dell’asilo infantile Vittorio Emanuele II con altri 30 nuovi posti in convenzione, da destinare alla sezione nido. L’intervento, che si realizza su progetto di Tecnocentro, redatto per la parte architettonica dall’architetto Francesca Pirini, comprende il recupero dell’appartamento in cui risiedevano le Maestre Pie dell’Addolorata cui era affidata la gestione didattica e del corpo fatiscente dell’ex garage. L’asilo infantile, sorto nel 1867 per iniziativa della Società operaia di mutuo soccorso di Savignano, fu affidato infatti alla gestione delle suore Maestre Pie dell’Addolorata prima e delle suore Clarisse Apostoliche di Santa Lucia poi che avevano in carico la scuola materna. L’edificio è di proprietà del Comune di Savignano. L’allora Ente morale ottenne per la sua scuola materna il riconoscimento di scuola paritaria e nel 2007 divenne "Fondazione Asilo Vittorio Emanuele II". L’asilo è il più vecchio della diocesi Rimini e i bambini lo chiamavano "La scuolina delle suorine". L’investimento ammonta a 1.250.000 euro e viene per 580.000 da fondi Pnrr e per la parte rimanente dal bilancio del Comune. Ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua: "Il nostro obiettivo di dare un servizio a tutte le famiglie di Savignano che ne hanno bisogno si sta concretizzando. Il percorso di realizzazione di un nido in ogni quartiere è iniziato nel 2024 da Valle Ferrovia, con la riqualificazione della scuola Freccia Azzurra che oggi ospita una sezione di nido d’infanzia con 21 bambini e quattro sezioni di scuola dell’infanzia con 82 bambini, in tutto 103 alunni. Il progetto si amplia ora con il Vittorio Emanuele".