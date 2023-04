"Asilo più forte dopo la fusione"

Si è tenuta l’assemblea dei soci della cooperativa sociale dell’asilo ’Le Grazie’ di via Battisti di San Piero in Bagno per l’approvazione del bilancio. "La cooperativa – afferma il presidente Giuseppe Crociani – ha visto la fusione per incorporazione della cooperativa ‘Salvador Allende’, evento unico sia dal punto di vista economico sia da un punto di vista storico. Per quanto riguarda il bilancio economico oltre a quelli pubblici, sono stati determinanti, per mantenere in sufficiente equilibrio il bilancio, i contributi erogati da ‘Angelo Custode’ e Fondazione asilo infantile delle Grazie" pari a 44.365 euro. L’importo va a sommarsi ai contributi erogati delle stesse istituzioni negli ultimi dieci anni per un totale di 330mila euro".

gi. mo.