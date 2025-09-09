Aspettando Cesena Comics 2025 ‘Autunno a fumetti’ tra incontri e corsi

Cesena si appresta a vivere una stagione all’insegna del fumetto con ‘Autunno a fumetti’, un progetto dell’associazione culturale Barbablu, realizzato grazie al supporto del Comune di Cesena. L’iniziativa, che si svolgerà da settembre a novembre, offrirà un ricco calendario di laboratori, corsi e incontri con autrici e autori, rivolti a tutte le età.

Le attività prenderanno il via a metà settembre con corsi gratuiti di fumetto giapponese per ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che si terranno dal 18 settembre al 16 ottobre all’hub di comunità di Sant’Egidio e dal 30 settembre al 28 ottobre nella sede di Borello. I corsi, a partecipazione gratuita, hanno già registrato il tutto esaurito.

Ottobre vedrà l’ingresso nel vivo della rassegna con iniziative legate alla Settimana della Salute Mentale, cineforum, aperitivi disegnati e una rassegna dedicata al fumetto Resistente, che includerà la presenza del fumettista romano GUD. Non mancheranno laboratori nelle scuole, attività grafiche per la comunità anziana e la celebrazione del ventennale dell’associazione Barbablu il 25 ottobre in Biblioteca Malatestiana con una giornata di laboratori e attività gratuite, oltre a una mostra con oltre 20 fumettisti a partire dal 20 ottobre.

Novembre sarà interamente dedicato a Cesena Comics, dal 17 al 23, con incontri, talk e laboratori in collaborazione con le scuole e la Biblioteca Malatestiana. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Associazione Barbablu.