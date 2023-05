Aspettando il Giro Musei aperti e menù particolari

Tanti gli eventi in attesa della tappa del Giro. Il Museo archeologico sarà aperto per visite gratuite oggi (9-12), domani e sabato (9-12 e 14-18) e domenica (14-18). Domani ci sarà la ’Cena spettacolo sulle erbe spontanee’ all’Osteria del Gallo, domenica ’Metti una domenica a pranzo in Champagne’ all’osteria Retrogusto. Visibili in sala Allende la mostra di mattoncini Lego, la mostra della Polisportiva Fiumicinese e delle biciclette storiche. Sabato pedalata dei bambini con partenza da piazza Borghesi alle 15.30.