Aspettando il Giro Savignano diventa rosa

di Ermanno Pasolini

Da ieri sera la città di Savignano è illuminata di rosa. Esattamente a un mese di distanza dal via della 9ª tappa del 106° Giro d’Italia, Savignano-CesenaTechnogym, il prossimo 14 maggio, con partenza alle 13 da piazza Borghesi, con 176 atleti in gara per la cronometro. Big e testimonial del ciclismo, come Francesco Moser, Davide Cassani, Cadel Evans, Luca Celli e Dalia Muccioli di Cesenatico, giornalisti di primo piano come Giorgio Martino, volti dello spettacolo come Justine Mattera e tantissimi tra associazioni sportive e culturali locali e cittadini, saranno i protagonisti del bellissimo mese di eventi, appuntamenti, spettacoli, performance sportive, ludiche, culturali che accompagneranno l’avvicinamento alla giornata del 14 maggio e andranno anche oltre.

A sintetizzare lo straordinario evento collettivo, il logo ’Il giro è tratto’, che richiama il famoso motto ’Alea iacta est’ con cui Giulio Cesare passò in armi il Rubicone nel 49 a.C., cambiando il volto della storia. Il passaggio del Giro d’Italia sta cambiando il volto della città di Savignano lanciandola con le sue eccellenze sulla vetrina internazionale della gara più importante d’Italia, una fra le più prestigiose del mondo. Gli eventi sono stati inaugurati ufficialmente ieri sera con l’accensione dei monumenti.

Sono stati colorati di rosa il Ponte sul Rubicone, la facciata del Comune e della coillegiata di Santa Lucia, l’opera del maestro fabbro Davide Caprili, riproducente la mano con il dado, collocata sulla via Emilia Ovest, all’ingresso del Borgo San Rocco. L’accensione è avvenuta in prossimità del ponte Romano, grazie al sindaco Filippo Giovannini, all’attrice show girl e atleta Justine Mattera, a Cadel Evans, pluripremiato atleta, vincitore del Tour de France 2011 e campione del mondo di ciclismo di strada nel 2009. I monumenti rimarranno accesi di rosa fino al 14 maggio. L’accensione è stata preceduta dal talk show con Justine Mattera e Cadel Evans, condotto da Veronica Bellandi Bulgari insieme al giornalista Roberto Sardelli alle 18.30 nella Vecchia Pescheria. Nel frattempo, il centro storico è stato animato da un aperitivo in rosa a cura degli esercenti.

Intanto anche molti esercizi pubblici si stanno colorando di rosa come ad esempio il Bar Centrale che ha già appeso centinaia di palloncini rosa con vere e proprie creazioni a cominciare dai cuori giganti.