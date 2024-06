Aspettando il Tour de France, la ciclabile si tinge di giallo

In centro storico, ieri, sono stati ultimati i lavori per verniciare di giallo la pista ciclabile che attraversa il porto canale, in viale Saffi e viale Mazzini. I lavori hanno richiesto diversi giorni, perchè sono state necessarie più mani di colore ed inoltre vi era la necessità di rispettare la segnaletica orizzontale, in primis le strisce pedonali. È questa una delle opere più scenografiche organizzate dal Comune di Cesenatico in vista della tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France in calendario il 30 giugno, che sarà dedicata a Marco Pantani, il grande campione che nel 1998 fece la storica doppietta con le vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France, il quale amava il colore giallo. In tutta la città sono state installate le bandierine della grande corsa a tappe e presto l’intera città sarà gialla, specie al tramonto, quando il grattacielo sarà illuminato di giallo, così come la statua in piazza Marconi che raffigura il campione e persino il nuovo ponte di viale Roma, dove nei giorni scorsi sono state effettuate le prove per illuminare i marciapiedi nei muretti che li dividono dalla strada dove transitano le vetture. Sulla facciata del palazzo municipale in via Marino Moretti sull’asta di Ponente del porto, già da alcune settimane campeggia una immagine gigante di Marco Pantani realizzata dalle volontarie del sodalizio "Un mare di lana", sempre su uno sfondo giallo. Fra le tante iniziative, da segnalare "La Notte Gialla" che si terrà domani sera in piazza Andrea Costa, dove interverranno numerosi campioni e tifosi, per rivivere la festa che si tenne ventisei anni fa, quando in 50mila vennero a tributare Marco Pantani.

g. m.