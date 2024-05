Aspettando il Tour. Ecco il docufilm

In riviera e in particolare a Cesenatico, dove il 30 giugno è in programma la partenza della seconda tappa del Tour de France, si sviluppano molte iniziative legate alla Grande Boucle. Il prossimo appuntamento è in agenda giovedì alle 20.30, nella sala del Palazzo del turismo intitolato a Primo Grassi, dove verrà proiettato il docufilm ’La Grand Depart’ firmato dal regista Stefano Ferrari, il quale sarà anche presente in sala. Lo scrittore e giornalista modenese ha raccolto immagini e testimonianze legate allo sbarco del Tour in Romagna, con un lavoro durato più di un anno. La serata sarà ad ingresso libero. Cresce del resto l’attesa per un evento storico per il nostro territorio, che dopo l’avvio della corsa il 29 giugno con la Firenze-Rimini, il 30 porterà appunto i riflettori su Cesenatico, da dove la carovana si sposterà per raggiungere Bologna.