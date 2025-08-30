Aspettando l’Europeo. Premio Fausto Casalboni

La serata di oggi all’Ippodromo del Savio chiude il mese di agosto e apre la strada all’ultima settimana di trotto estivo romagnolo, che culminerà sabato 6 settembre col 91° Campionato Europeo. Stasera l’estrazione dei numeri. Il clou sarà alla sesta corsa, un miglio per cavalli anziani intitolato alla memoria di Fausto Casalboni, storico collaboratore dell’ippodromo del Savio e che vedrà la ricomparsa in pista di Etereo Jet, guidato da un partner d’eccezione come Antonio Simioli. La coppia dovrà però vedersela con avversari di calibro, tra i quali spiccano Buongallo Wise L, con in sediolo il trainer Bacalini, Africa Jet che sarà condotta da Renè Legati, Boniek Spritz guidato da Maurizio Cheli e Diana e Daiquiri Pizz, affidate rispettivamente al sempre più convincente Lorenzo Talpo Jr e a Carmine Piscuoglio.

La serata inizierà alle 20.45 quando in pista scenderanno gli allievi guidatori abbinati a cavalli di 5 e 6 anni capitanati, in sede di pronostico, dal transalpino King Of Terrail, velocista di stanza al training center di Castel San Pietro Terme, affidato al promettente Salvatore Ciotola e probabile leader della corsa sin dalle prime battute, mentre al suo inseguimento si getteranno Emma Spritz, con il figlio d’arte Alessandro Zanca e Easy Magic Bks, guidato dal giovane Siddi.

Le cavalle di tre anni saranno protagoniste nell’immediato prosieguo, una corsa che vedrà 11 pretendenti in gara sulla breve distanza. Geffy Col pare decisamente superiore alle coetanee Ghe Semmù Rosa e Guaranà Hp. Alla terza corsa saranno in pista i gentlemen driver alle redini di cavalli di loro proprietà: su tutti spicca lo scandinavo Zola Key (condotto da Zanichelli), cavallo che nel suo passato vanta anche una partecipazione al Campionato Europeo e che questa sera troverà sulla sua strada i più rodati Conan Op e Corinne Zs, portacolori di Carlo Ulivi e Cristiano Pepponi.

La serata continua nel segno della tecnica: alla quarta corsa sarà il turno dei cadetti impegnati in un miglio che pare decisamente congeniale al rientrante Fuoco Del Ronco, in trasferta da Trecate Brianza e condotto da Maurizio Cheli. A sfidarlo ci saranno prima di tutti Fatidique e Flamingo Ral.

La quinta corsa, ‘Premio Confesercenti Ravenna Cesena’, sarà ancora riservata alla leva 2022 con i favori del pronostico per Mystic River ma con rilevanti chance anche per Ginevra Av, Georgia e per il progredito e affidabile Geko Jamp. In chiusura infine arriverà una sfida sul doppio chilometro che vedrà protagonisti alcuni degli abituali frequentatori dell’ippodromo cesenate: al via ci saranno dodici cadetti, tra i quali meritano particolare attenzione Fashion Bi, Fairway di Poggio e Fabian Mail che probabilmente si contenderanno la vittoria. L’ingresso all’Ippodromo è come sempre gratuito.