"Aspettatevi di Tutto": Casa Fellini Circus riparte

di Ermanno Pasolini

Con Casa Fellini Circus parte ufficialmente la programmazione degli spettacoli che si terranno nello chapiteau circense, il tendone allestito a Casa Fellini a Gambettola, la casa dei nonni del grande regista, dove il piccolo Federico trascorreva le vacanze estive, inaugurata lo scorso 6 novembre dopo accurati lavori di recupero e restauro. Spiega la direzione artistica della Casa composta dalle associazioni Caracò di Bologna (Alessandro Gallo), in collaborazione con le Associazioni ’Ventottoluglio’ (Adraino Sforzi) e ’Sputnik Cinematografica’ (Alan Angelini): "Aspettatevi di Tutto" è lo slogan che accompagna il programma di Casa Fellini Circus, che spazierà dal teatro al circo, dalla stand up comedy alla musica, fino alle residenze".

Ha continuato l’assessora alla cultura Serena Zavalloni: "Finalmente l’attività di Casa Fellini entra nel vivo e lo fa ricreando un’atmosfera pienamente felliniana, all’interno dello chapiteau circense dove la comunità e il pubblico saranno invitati a entrare e a prendere parte a questa innovativa rassegna. Un po’ come piaceva a Federico Fellini, affascinato dal circo e dall’avanspettacolo e curioso di conoscerne il dietro le quinte". Dal 22 aprile al 27 maggio spettacoli dal vivo e residenze artistiche per tutta la comunità. Si inaugura con una stand up comedy domani alle 21: protagonista il comico romagnolo Alessandro Ciacci per una serata all’insegna della comicità; domenica 23 alle 18, il clown e artista busker palermitano Fabrizio Campo porta in scena "Con-tatto" uno spettacolo di giocoleria. Lo stesso Campo, con il regista e attore Riccardo Lanzarone, dal 23 al 30 aprile inaugurerà il progetto residenziale di Casa Fellini: ’Il circo immaginario’. Il 24 aprile alle 21, per l’Anniversario della Liberazione la compagnia romana ’Pigneto Off teatro’ metterà in scena in anteprima nazionale lo spettacolo ’Fuorigioco – l’ultima partita di Arpad Weisz’ scritto da Fabio Rocco Oliva, con interpretazione e regia di Andrea Vellotti e musiche dal vivo eseguite da Alessio Vellotti.

Il 29 aprile la stagione prosegue con Fabrizio Canori, secondo appuntamento di stand up comedy; il 30 Fabrizio Campo e Riccardo Lanzarone presenteranno lo spettacolo ’Distanze’. L’1 maggio concerto del musicista Maurizio Capone. Si può ridere di mafia? Il 5 maggio con l’attore e narratore Alessandro Gallo, si cercheranno risposte con lo spettacolo ’L’inganno’. Il 7 maggio arriverà a Gambettola The Royal Sockspeare company. Il 12 maggio proseguono gli appuntamenti di musica con il Sam Paglia Trio. Il 13 e il 14 maggio sarà la volta di ’Spettacolo d’arte varia’ di Petit Cabaret 1924. Il 26 maggio Saverio Raimondo concluderà gli appuntamenti della Stand up Comedy ed il 27 Marco Ziello, porterà in scena ’La moglie perduta’.

Lo Chapiteau ospiterà il Festival Internazionale dei burattini e delle figure ’Arrivano dal mare’, 48° edizione, con due proposte: il 19 maggio Sergio Dotti con La festa del Fulesta e il 21 il Collettivo Komorebi con Happy B. Ingresso intero 12 euro, ridotto Under 25 e Over 60, 10 euro, bimbi fino a 10 anni 5 euro; Stand Up Comeny 15 euro. In totale 12 spettacoli per un costo di 40mila euro.