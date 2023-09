L’aspirante jihadista di Cesena non era isolato: "Legami con elementi radicali locali"

Cesena, 28 settembre 2023 – Proseguono a ritmo serrato le indagini a carico del giovane 24enne di origine tunisina, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane, nato a Cesena e con cittadinanza italiana da dieci anni, si era radicalizzato per andare a combattere in Siria e in Iraq, guardando ossessivamente video sulla rete sulla jihad e per addestrarsi a combattere.

Fermato a Cesena, e più precisamente nell’abitazione di Borello, lo scorso 20 settembre dalla Digos di Bologna e di Forlì, si trova ora detenuto nel carcere forlivese. L’avvocato Caterina Murgo, che lo difende, ha chiesto l’applicazione della misura più lieve degli arresti domiciliari, ma il giudice di Forlì l’ha rigettata ritenendo che sussista il pericolo di reiterazione del reato e di fuga da parte dell’indagato.

Intanto emergono altri particolari della vicenda, sviscerata nelle sue parti più ‘intime’ nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari che ha disposto l’applicazione della custodia in carcere. Il 24enne, che lavorava nel Cesenate come elettricista per mettere da parte i soldi per arruolarsi, frequentava persone appartenenti all’area del cosiddetto radicalismo islamico, solite frequentare centri di cultura islamica nel territorio di Forlì-Cesena.

Aveva recentemente acquistato un biglietto aereo per gli Stati Uniti, dove doveva incontrare un complice, e da lì partire per la volta della Siria. Ma per quel viaggio, organizzato per il 28 agosto scorso, non è mai partito perché aveva il passaporto scaduto.

Dalle intercettazioni telefoniche sarebbe anche emerso il contatto con una donna, residente all’estero, con cui il 24enne aveva intrecciato una relazione. In un messaggio la donna scriveva: "Se Allah trova una soluzione, dobbiamo essere pronti. Quindi questo significa prepararsi religiosamente, economicamente e mentalmente…", e il 24enne replicava "Amo quello che dici ed è quello che sto facendo".

Il giovane, rientrato in Italia il 29 luglio dopo un lungo soggiorno a Londra, ha raggiunto la sua abitazione a Borello dove vivono la madre e i fratelli. Alla polizia britannica avrebbe confermato le sue posizioni radicali, fino a far emergere la sua determinazione di raggiungere la Siria e l’Iraq per unirsi all’Islamic State, manifestando la convinzione della correttezza dell’uso della violenza per gli scopi religiosi. A conferma della sua adesione piena all’islamismo radicale si aggiungerebbe, secondo gli inquirenti, anche il fatto che l’indagato è stato visto frequentare con cadenza pressoché quotidiana la moschea di Cesena o quella di Gatteo.

Nell’interrogatorio di garanzia il 24enne ha ammesso di condividere per motivi di natura religiosa i propositi e l’adesione all’organizzazione ‘Islamic State’ e di considerarsi effettivamente "arruolato" alla medesima, e anche di aver concretamente progettato il trasferimento in Siria. Avrebbe infine programmato la partenza per unirsi alle file dello stato islamico in Siria nel periodo prossimo al 20 settembre, giorno in cui è stato fermato dalla Digos di Bologna e Forlì. Il legale dell’indagato punt a la difesa sull’incapacità di intendere e di volere dello stesso, ritenendo che l’indagato sia un soggetto facilmente suggestionabile con patologie pregresse. Ora si attende tra una ventina di giorni il provvedimento del gip di Bologna, a conferma dell’ordinanza del magistrato forlivese.