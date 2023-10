Aspirante jihadista. Il 24enne arrestato trasferito nel carcere di massima sicurezza

E’ stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Sassari l’aspirante jihadista di Cesena fermato il 20 settembre dalla Digos di Forlì e Bologna con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. L’uomo, un 24enne nato a Cesena ma di origini tunisine, era stato rinchiuso inizialmente nel carcere di Forlì, ma è stato recentemente trasferito a Sassari perché nel penitenziario sardo esiste una sezione per i detenuti accusati di reati connessi al terrorismo, cosa che manca a Forlì. Nel frattempo continuano a pieno ritmo le indagini della Digos, che si sono mosse in modo capillare sul fronte internazionale. Gli inquirenti hanno anche analizzato i device dell’indagato che erano stati sequestrati. E intanto, a meno di un mese dal fermo eseguito su ordine del procuratore distrettuale Giuseppe Amato e del pubblico ministero Antonello Gustapane, arriva una nuova ‘mossa’ da parte della procura che si muove veloce in un’inchiesta che appare già in gran parte definita. Il pubblico ministero del tribunale di Bologna, ritenendo esaustive le prove raccolte fino a questo momento, ha chiesto infatti il giudizio immediato per l’indagato, e il giudice per le indagini preliminari (se ritiene di accogliere la richiesta) fisserà l’udienza di dibattimento davanti al tribunale di Bologna, saltando così l’udienza preliminare. Il processo in questo caso dovrebbe iniziare entro la fine del 2023.

L’indagine è partita il 29 luglio scorso, quando il 24enne, che a Borello ha madre e fratelli, è atterrato a Bologna dopo aver vissuto per un periodo a Londra. Da due mesi stava lavorando come elettricista in una ditta di impianti di Cesena per guadagnare i soldi necessari a partire. Era pronto a prendere un aereo per la Turchia per poi spostarsi in Siria. Il suo rientro a Cesena era finalizzato a prepararsi per la partenza. La sua formazione di aspirante jihadista è avvenuta tutta online, sui social network, tramite video di addestramento, video di attentati e indottrinamento. Numeroso il materiale audio e video trovato dagli investigatori. Il ragazzo, che da dieci anni aveva preso la cittadinanza italiana, era già entrato in contatto con alcuni facilitatori che si trovano in Medio Oriente che lo avrebbero aiutato a intraprendere il viaggio senza problemi e a essere reclutato nel circuito jihadista e a potenziare il suo addestramento. Dalle indagini sono emersi anche legami del 24enne con persone radicali locali. L’indagato frequentava i centri islamici di Cesena e di Gatteo. Inutili i tentativi del fratello e della madre che avevano provato a dissuaderlo dai suoi propositi criminosi. "Ti stai mettendo nei guai – gli aveva detto il fratello – per piacere fermati, rischi di trascinarci con te e ci farai soffrire tutti. Noi siamo stanchi, se non trovi la tua serenità e non riesci a vivere, ci farai morire". "Non so cosa ha pianificato – diceva la madre a uno dei figli – ha comprato i biglietti e vuole partire per andare con quelli che lo hanno registrato per la jihad". A fermarlo ci hanno pensato i poliziotti della Digos.