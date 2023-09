Aspirante jihadista in manette. Elettricista si addestrava online: "Ascoltava sermoni sul martirio"

Era pronto a partire da Cesena per arruolarsi nel circuito jihadista con finalità di terrorismo internazionale. Di professione elettricista e residente a Borello, oltre la facciata nascondeva una realtà molto più inquietante. Un aspirante jihadista, nato a Cesena da genitori tunisini 24 anni fa, è stato fermato nella nostra città dalla Digos di Bologna e di Forlì su ordine del procuratore distrettuale Giuseppe Amato e del pubblico ministero Antonello Gustapane. L’indagine è partita il 29 luglio, quando il 24enne (che a Cesena ha madre e fratelli) è atterrato a Bologna con un aereo proveniente da Londra, dopo aver vissuto per un periodo in Gran Bretagna. Da due mesi stava lavorando come elettricista nel Cesenate per guadagnare i soldi necessari a partire. Era pronto a prendere un aereo per la Turchia per poi spostarsi in Siria. Non aveva ancora acquistato i biglietti, ma aveva già studiato il percorso. Il suo rientro a Cesena, spiegano gli inquirenti, era finalizzato a prepararsi per la partenza.

La sua formazione di aspirante jihadista è avvenuta tutta online, sui social network, tramite video di addestramento, attentati e indottrinamento. Numeroso il materiale audio e video trovato dagli investigatori nel suo computer, che è stato sequestrato, assieme al cellulare. Il ragazzo, che da dieci anni aveva preso la cittadinanza italiana, era già entrato in contatto con alcuni ’facilitatori’ che si trovano in Medio Oriente e che lo avrebbero aiutato a intraprendere il viaggio senza problemi, a essere reclutato nel circuito jihadista e a potenziare il suo addestramento fisico.

"Non si può abbassare la guardia dal punto di vista della prevenzione - ha detto il responsabile della digos di Bologna Antonio Marotta - perché esiste ancora in maniera evidente un problema di terrorismo internazionale". Il 24enne, indagato per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, ha mantenuto contatti virtuali con esperti religiosi dell’Isis, vedeva ossessivamente scene di Jihad e attentati e ascoltava sermoni dedicati al martirio. Gli esperti religiosi dell’Isis avrebbero rafforzato la sua determinazione operativa, alimentata anche dall’ossessiva visione di scene di jihad e ascolto di sermoni e brani musicali dedicati al martirio presenti nel web e su piattaforme social. Il provvedimento di fermo del giovane è stato convalidato dal gip di Forlì e poi l’indagine è passata alla procura di Bologna. Proseguono gli accertamenti per individuare eventuali contatti del 24enne e le indagini per scandagliare tutti gli aspetti della vicenda.