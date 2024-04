Assaggio d’Europa in centro storico

Una proposta di qualità in grado di accompagnare i visitatori del centro storico in un ‘viaggio’ tra prodotti gastronomici e artigianali di paesi sparsi tra l’Europa e il resto del mondo. E che possa allo stesso tempo strizzare gli occhi agli operatori commerciali del cuore urbano, compresi quelli che sabato mattina animeranno il mercato ambulante, contribuendo ad aumentare il numero di passaggi davanti a vetrine e banchi espositivi. Da oggi a domenica, sotto l’egida di Fiva Confcommercio , torna a svolgersi ‘Regioni d’Europa. Mercati internazionali’, rassegna che coinvolge 75 espositori dalla Spagna alla Grecia, dalla Francia all’Argentina, dal Messico al Brasile. Ospite d’eccezione di quest’anno sarà la Scozia. La manifestazione arriva a Cesena per il secondo anno consecutivo e sarà visitabile dalle 9 alle 24. "L’intento – hanno commentato per Confcommercio Corrado Augusto Patrignani, Alverio Andreoli e Massimo Sagginati – è quello di elevare l’attrattività del centro storico attraverso un evento di primo piano che possa fare da volano al cuore della città. Il confronto con l’amministrazione comunale è costante, abbiamo idee e continuiamo a proporle, nell’ottica del bene comune. Perché dal nostro punto di vista la situazione attuale non può essere soddisfacente. Serve prima di tutto creare flussi che siano costanti, perché è solo dove c’è un sano movimento di persone, che la città e le sue attività sono in grado di mostrare il loro lato migliore".

Luca Ravaglia