Assalto agli agriturismi Boom di prenotazioni "Gli stranieri scelgono la vacanza di nicchia"

La grande macchina del turismo sembra già avere ingranato la quarta, con le prenotazioni che si spingono sino all’estate prossima. Il momento è d’oro, soprattutto per i mesi di luglio e agosto, già richiestissimi, e per le strutture più vicine al mare. Ma già dal weekend pasquale gli agriturismi della zona del Cesenate tornano a ravvivarsi, e proseguiranno anche per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, con camere già sold out. All’agriturismo ‘Le Margherite’ a Cesenatico fioccano le prenotazioni per agosto. "Gli stranieri sono i primi a prenotare – dice Alex Ravaglia titolare dell’agriturismo ‘Le Margherite’ – e prenotano per periodi lunghi, dai 5 ai 10 giorni. Ci hanno chiamato tedeschi, olandesi e svizzeri che hanno chiesto la disponibilità per l’estate. Era da prima del Covid che non si avevano prenotazioni con così tanto anticipo. Anche a Pasqua e Pasquetta siamo al completo, con 14 ospiti che pernottano da noi, e per il pranzo di Pasqua offriamo un menù fisso con specialità come pappardelle al ragù bianco di agnello e polentina con ragù rosso".

All’agriturismo ‘Agricola’ a Rio Eremo di Cesena, a pochi chilometri dal centro, un casale colonico sul poggio di tufo offre quattro camere, di cui una attrezzata anche per chi ha problemi di mobilità. "A Pasqua e Pasquetta siamo più che full – dice il titolare di ‘Agricola’ e della ‘Cantineria’, Enrico Giunchi – abbiamo un locale da 70 coperti, e siamo al completo da oltre un mese. Oggi sui tavoli non mancheranno i piatti di tradizione rivisitati, come la costoletta d’agnello in crosta di nocciole, la misticanza con punte di asparagi, tartufo nero e carciofo, e la tagliatella. Abbiamo già prenotazioni per giugno e luglio. La nostra è spesso una ‘clientela di passaggio’ che si ferma per pochi giorni per visitare i paesi vicini. Tra gli stranieri non mancano i motociclisti tedeschi e svizzeri che portano con sé grosse Bmw per muoversi a piccoli gruppi verso l’Umbria, il Lazio e la Toscana. Un turismo di nicchia che ha preso molto piede".

Tante le richieste all’agriturismo ‘Apollinare’ che sulle prime colline di Montiano offre 8 camere, un’ampia piscina e un ristorante con 100 posti a sedere. "A Pasqua è tutto esaurito – dice il titolare di ’Apollinare’ Giovanni Paolo Staccini – e tra le portate più gradite ci sono le paste fatte in casa: la lasagna con funghi e speck e gli strozzapreti con ragù di salsiccia e asparagi. Gli ospiti apprezzano i nostri prodotti a chilometro zero, frutta e verdura dell’orto, e le confetture. Abbiamo clienti che prenotano un anno per l’altro e per Ferragosto siamo al completo".

All’agriturismo ‘Campo dei Fiori’, Marco Lanzoni e la moglie Orietta Boschi non hanno camere disponibili per il ponte del 25 aprile, per Ferragosto e per parte di luglio. Tante le iniziative pasquali amate dai bambini. "Facciamo la ‘caccia delle uova colorate in fattoria’ – dice Orietta Boschi – la merenda con pane e miele dei nostri 500 alveari, e la visita alla fattoria con asinelli, caprette, pecore, oche e anatre".

Annamaria Senni