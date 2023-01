Assalto ai distributori prima della serrata

di Luca Ravaglia Caccia all’ultimo pieno. Per i prossimi due giorni. Ieri tanti automobilisti hanno preso d’assalto le stazioni di rifornimento di carburante del territorio, nel tentativo di mettersi al sicuro in termini di autonomia chilometrica dei propri veicoli che, a causa dello sciopero dei gestori iniziato ieri alle 19 e in programma fino alle 19 di domani (anche se su questo ieri sera i sindacati si sono divisi, con Faib Confesercenti che ha deciso di ridurre la chiusura a un solo giorno, quello odierno), avranno minori possibilità di rabboccare il serbatoio. Minori, non nessuna. "La chiusura - conferma Letizia Zignani, presidente regionale della Figisc Confcommercio – non sarà totale, perché il servizio verrà in ogni caso offerto per garantire la possibilità di affrontare le emergenze. Tanto per citare un esempio lampante, non è immaginabile che un’ambulanza resti a secco. I Comuni nelle ultime ore hanno consegnato alle Prefetture le liste degli impianti che resteranno aperti (il numero non deve essere inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi, ndr) ma a questi se ne aggiungeranno certamente molti altri". C’è infatti incertezza sul modo in cui reagiranno le cosiddette ‘pompe bianche’, quelle cioè no logo, mentre le compagnie terranno con...