Assalto al portavalori: rubati 85mila euro

di Annamaria Senni

Una manciata di minuti e il colpo è fatto. Non c’è stato tempo di reagire al furto avvenuto ieri mattina di fronte alle Poste di Borghi. Il bottino è di quelli succulenti: ben 85mila euro sottratti in un attimo. Un operatore di vigilanza privata, alle 8.20, ha fermato il furgone portavalori di fronte alle Poste di Borghi. Era da solo nel furgone, nessun altro con lui. È sceso portando con sé un sacco contenente del denaro che ha consegnato all’ufficio postale. Pochissimi minuti durante i quali qualcuno (sembra che fossero almeno due persone) avrebbe asportato altri due sacchi contenenti altro denaro. In tutto il bottino ammonta a circa 85mila euro, volatilizzatisi in un attimo così come hanno fatto i ladri. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia di Cesenatico e della stazione di Sogliano che stanno indagando sulla vicenda. Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza, dai quali si spera di ricostruire degli elementi utili per rintracciare i malviventi.

Nessun testimone avrebbe visto la scena. Non c’è stata alcuna violenza o minaccia perché derubato e ladri non si sarebbero incontrati. Hanno agito in quei pochi attimi in cui l’operatore di vigilanza privata era sceso dal furgone per consegnare il denaro. Nel furgone non vi è alcun segno di effrazione, e questo potrebbe stare ad indicare che il furgone era rimasto aperto o non era stato chiuso correttamente. Ma ovviamente si tratta solo di ipotesi che sono al vaglio degli inquirenti. Ancora la vicenda è tutta da definire.

Le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl Romagna e Uiltucs-Uil, essendo venute a conoscenza del grave episodio accaduto ieri mattina presso le Poste di Borghi a Cesena, esprimono grande preoccupazione e solidarietà al lavoratore e alla sua famiglia. "Il fatto di ieri mattina – dicono Ana Laura Cisneros di Filcams Cgil, Michele Dall’Ara di Fisascat Cisl e Martina Zignani di UilTuCS - dimostra ancora una volta il rilievo del ruolo svolto dagli addetti, spesso non considerato con la dovuta importanza, che per garantire servizi indispensabili per tutta la collettività rischiano la propria vita quotidianamente. Per di più il fatto accade in un momento in cui gli addetti del settore non vedono aumenti in busta paga dal 2016 a causa del mancato rinnovo del contratto nazionale ancora in discussione; situazione aggravata negli ultimi tempi anche dall’inarrestabile inflazione, e dall’aumento dei costi energetici. Le scriventi, tengono a fare notare che della sicurezza se ne parla in pubblico solo in caso di eventi criminali mentre per il resto del tempo nessuno ricorda la pericolosità di questo lavoro; la responsabilità e il coraggio necessari a svolgere un servizio alla collettività poco considerato; auspicano che questi episodi vengano presi in carico con particolare attenzione dalle autorità locali e che si svolgano le dovute verifiche anche per attestare le idoneità dei mezzi a disposizione, non escludendo di attivarsi a livello istituzionale per alzare l’attenzione sulla salute e la sicurezza di tutti gli addetti del settore".