Assegnati 55mila euro alla Fototeca dal Ministero

Oltre 55mila euro sono stati assegnati dal Ministero della Cultura a due progetti messi in campo in ambito fotografico dal Comune di Savignano sul Rubicone, Fototeca Marco Pesaresi. I costi della catalogazione del Fondo fotografico Franco Riceputi di 15.860 euro sono stati totalmente coperti dal fondo messo a disposizione dalla Direzione generale Archivi, e il progetto ‘In studio. La scena del contemporaneo: quattro artisti per l’obiettivo di Mario Cresci’ finanziato dal Pac, Piano per l’arte contemporanea, della Direzione generale Creatività contemporanea, con un contributo di 40mila euro sul valore totale del progetto pari a 48mila euro.

Il primo progetto finanziato riguarda l’archivio di Franco Riceputi (1939-2006) acquisito nel 2025 dal Comune di Savignano per donazione della figlia Francesca. Fotoamatore savignanese attivo dalla metà degli anni ’70, è stato uno dei fondatori del Circolo fotografico ‘Cultura e Immagine’. Con il suo lavoro si vuole comporre una mappa della scena artistica romagnola tracciando l’attività di autori di rilievo nazionale, come Francesco Bocchini di Gambettola.

Dice Roberta Armuzzi assessora alla cultura: "L’assegnazione dei finanziamenti premia l’operato della Fototeca nel suo ruolo di valorizzazione di autori locali e di acquisizione di raccolte fotografiche per evitarne la dispersione e garantire la loro tutela". e.p.