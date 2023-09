"Assegnati posti a chi ha punteggio più basso"

La gestione delle graduatorie provinciali di supplenza presenta criticità che penalizzano gravemente alcuni insegnanti. Lo sostiene il docente cesenate Ghennadi Guiducci, che si ritiene vittima di una ingiustizia.

"Ai supplenti viene attribuito il posto in funzione di un punteggio che dipende da vari fattori come anni di servizio e titoli. Ogni anno vi è l’obbligo di esprimere preferenze (scuola, durata, sostegno) e logica vuole – afferma Guiducci – che a fronte del medesimo punteggio si valutino le stesse preferenze. In realtà il criterio adottato è esattamente il contrario, considerando che sono già state assegnate le supplenze a chi ha un punteggio inferiore al mio".

"È ingiusto – prosegue il docente supplente – che, avendo espresso una preferenza specifica, io possa essere superato da chi, pur avendo una posizione distante nella graduatoria, non ha manifestato la stessa scelta. A saperlo prima, non avrei fatto questa scelta: serve più trasparenza e chiarezza. Chi avrebbe il diritto di essere chiamato per primo, a causa di una semplice espressione di preferenza, si vede superare da chi ha un punteggio inferiore".