Assemblea col presidente nazionale

L’assemblea annuale di Confcooperative Romagna si tiene domani alle 14.45 a Cesena Fiera. Confcooperative Romagna ne rappresenta 536 cooperative, 160mila soci e 40mila lavoratori. L’assemblea è infatti la terza dopo l’unificazione e vede oggi un’organizzazione coesa, rafforzata, con una spiccata identità ‘Romagna’.

"È l’ultima assemblea di mandato – sottolinea il presidente Mauro Neri nella relazione che aprirà l’appuntamento – poi a gennaio ci aspetta il congresso per il rinnovo degli organi. Il 2023 non è stato un anno facile per l’Italia e in modo particolare per la Romagna, gli eventi calamitosi di maggio che si sono abbattuti su questa terra hanno creato devastazione, danneggiando le nostre case e le nostre imprese. Confcooperative, oltre ad essersi attivata immediatamente per rappresentare i bisogni delle proprie associate, mantiene un dialogo costruttivo e di fiducia con la struttura commissariale e con le Istituzioni".

L’assemblea termina con l’intervento del presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini (nella foto).