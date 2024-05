Assemblea dei soci della Bcc: utile netto in crescita del 40%

Assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina domani al teatro Silvio Pellico, per l’approvazione del bilancio 2023 che - come evidenziato dal presidente Mauro Fabbretti - ha rappresentato anche il 110° anno dalla sua fondazione. Il programma della giornata prevede la messa in Cattedrale alle 9 in memoria dei soci defunti, l’assemblea alle 10 e a seguire il pranzo sociale. Questi i dati salienti evidenziati dal presidente Fabbretti: il bilancio si è concluso positivamente, con un utile netto di 1,013 milioni di euro in crescita del 40% rispetto al 2022. "Durante l’alluvione del maggio 2023 – ha spiegato il presidente Fabbretti - la Bcc sarsinate si è adoperata per sostenere il credito agevolato a famiglie e imprese colpite dall’evento. Diverse sono state anche le donazioni a favore di associazioni ed enti sostenuti con l’apporto della raccolta fondi. Nei momenti di difficoltà evidenziamo sempre la centralità della persona e il valore di comunità".

Edoardo Turci