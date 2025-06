Questa mattina si tiene l’assemblea del centro sociale Cesenatico Insieme che inizialmente era in calendario per sabato 11 maggio. L’appuntamento è alle 10.30 nella casa colonica del Parco di Levante (nella foto), dove ci sono il punto di ristoro, il bar e spazi per le attività ludiche e musicali, gestito durante la stagione estiva dalla società controllata dallo stesso centro sociale. Lo spostamento dell’assemblea da maggio a giugno, è dettato dal fatto che nel mese scorso ci sono stati diversi eventi sportivi che hanno interessato anche il parco e le strade adiacenti. L’ordine del giorno è il medesimo, nel senso che domenica 8 giugno verrà presentato il bilancio dell’importante associazione che conta circa mille iscritti che partecipano a molteplici attività di natura assistenziale, sociale, culturale e di intrattenimento. In particolare Cesenatico Insieme garantisce la consegna dei pacchi alimentari con i beni di prima necessità, a 25 famiglie a basso reddito con un Isee sotto i 9mila euro; molto importante è anche il servizio di accompagnamento gratuito negli ospedali e nelle cliniche convenzionate con l’Ausl Romagna, per i soci iscritti da almeno sei mesi; i volontari che effettuano il servizio sono tre ed impiegano autovetture in dotazione al centro sociale. Nel 2024 sono stati 500 i servizi di questo tipo, a favore di persone non autosufficienti e che non hanno parenti in grado di accudirle. Per il benessere dei soci il centro nella sede di viale Torino ospita corsi di ginnastica, corsi di ballo, corsi per mantenere la memoria e di sostegno alle famiglie con persone sofferenti a livello mentale.

g.m.