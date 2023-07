Assestamento di bilancio 2023, Mutui, meno spese per 1.5 milioni

L’assestamento del bilancio 2023 del Comune verrà presentato e discusso durante il consiglio comunale convocato per lunedì 31 luglio. L’Amministrazione allinea così il bilancio di previsione con le ultime variazioni di spesa, accogliendo le richieste determinate dalle esigenze degli uffici. Ci sono un milione e mezzo di spese in meno per i mutui (per la precisione 1 milione e 547mila euro), in conseguenza della sospensione delle rate per il 2023 disposta con il Decreto Alluvione, che si contrappongono però a circa 661mila euro di minor trasferimento del Fondo Solidarietà Comunale, dovute a recuperi di somme dall’Agenzia del Demanio per gli immobili passati di proprietà comunale dopo il federalismo demaniale del 2015.

Da segnalare circa 160mila euro di spese in più, sostenute in urgenza per i danni dell’alluvione. Si evidenzia anche il recepimento per circa 1,7 milioni, del valore degli immobili a seguito dell’accordo aree ex Nuit, con conseguente previsione di spesa di circa 300mila euro a titolo di Iva che sarà dovuta. È stato inserito l’allineamento al Pef 2023 delle previsioni in entrata e in uscita relative alla Tari.

Il sindaco Gozzoli e l’assessore al bilancio Jacopo Agostini (foto) dicono: "Stiamo vivendo stagioni di incertezza e, dopo l’emergenza sanitaria e il conflitto in Ucraina, abbiamo dovuto fare i conti con l’alluvione e tutto resto. L’assestamento è una tappa importante, che testimonia la solidità dell’ente e la serietà di questa Amministrazione. La nostra premura nell’assestamento è stata soprattutto quella di poter utilizzare le possibilità concesse dalle norme in vigore, per far fronte ad alcune necessità emerse in questi mesi".

Giacomo Mascellani