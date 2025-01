Assia ha fatto cento: "Un esempio per tutti"

Come da tradizione l’amministrazione comunale e la banca di credito cooperativo di Sarsina hanno premiato gli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti durante lo scorso anno scolastico 2023/2024. Quest’anno l’onore e il merito sono andati a Assia Compaore, diplomata presso l’istituto Versari-Macrelli, dove ha conseguito il punteggio di 100/100. La giovane studentessa è stata premiata con una borsa di studio del valore di 250 euro, messi a disposizione dall’istituto di credito, un riconoscimento del suo straordinario impegno e del risultato raggiunto.

Alla cerimonia, svoltasi presso il municipio, erano presenti il sindaco Enrico Cangini, gli assessori Filippo Collinelli ed Elsa Cangini, il presidente della Bcc di Sarsina Mauro Fabbretti e il direttore Mauro Freschi.

"Oggi celebriamo non solo il talento di una giovane studentessa, ma anche il valore del sacrificio e della dedizione – ha dichiarato il sindaco Enrico Cangini – Assia rappresenta un esempio per tutta la comunità, e come amministrazione siamo orgogliosi di sostenerla in questo percorso di crescita".

Il presidente della Bcc di Sarsina, Mauro Fabbretti, ha sottolineato l’importanza di investire nei giovani: "La nostra banca è da sempre vicina ai ragazzi e alle loro famiglie. Premiando Assia, ribadiamo il nostro impegno a valorizzare il merito e a sostenere i protagonisti del nostro futuro".

La cerimonia è stata un’occasione per ribadire l’importanza dell’istruzione come pilastro fondamentale per il progresso della comunità, celebrando non solo i risultati individuali, ma anche il contributo che essi rappresentano per il territorio.