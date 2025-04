Assicuratore muore al funerale dell’amica

Si svolgeranno oggi i funerali di Gabriele Abbondanza, l’uomo deceduto martedì scorso a causa di un malore improvviso, mentre stava partecipando ad una funzione religiosa. Gabriele aveva 70 anni ed era noto in città per la professione di assicuratore. Lascia la moglie Gigliola, la figlia Sara, il genero Leandro, i nipoti Gaia e Federico. Martedì mattina l’uomo era al funerale dell’amica Antonia Abbattista, all’interno della Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Cesenatico, situata in via Reno.

Durante una lettura Abbondanza si è accasciato, immediatamente è stato soccorso dalle persone presenti e dall’ambulanza del 118, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dopo una lunga serie di tentativi di rianimazione, al medico non è restato altro che constatare il decesso.

Gabriele conosceva bene la donna che i Testimoni di Geova stavano accompagnando nell’ultimo viaggio terreno ed era intenzionato anch’egli a partecipare al rito, ma è stato stroncato probabilmente da un infarto fulminante.

Gabriele Abbondanza era uno dei membri più anziani della Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Cesenatico. Il suo funerale si terrà nel primo pomeriggio di oggi, con l’inizio della funzione alle 14.30 in via Reno.

g.m.