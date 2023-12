Assicurazioni Generali, una nuova agenzia con oltre 21mila clienti

Una lunga storia che parte nel 1835 a Forlì, prima che Giuseppe Garibaldi unisse l’Italia il leone alato di Generali era già presente in Romagna. La prima polizza assicurativa contro la grandine è stata emessa a Forlì e viene ora conservata come una reliquia nell’Archivio storico della compagnia a Trieste. "Siamo una realtà dinamica in continua crescita - afferma Andrea Biserni, uno dei gestori della nuova agenzia - al servizio dei clienti e del territorio. Grazie all’operazione di unione delle realtà forlivesi e cesenati abbiamo costruito un polo assicurativo di rilievo nazionale teso a fornire le risposte che famiglie ed imprese attendono in un mondo sempre più complesso". La nuova struttura è gestita da Giovanni Biserni, Paolo Saltarelli, Andrea Biserni e Manuele Bizzarri ed opera sul mercato con 70 consulenti, 4 agenti, 25 addetti amministrativi, 18 ispettori, 15 manager territoriali e 8 neoassunti. "Del totale dei consulenti-precisa Andrea Biserni-38 sono donne, da noi infatti non servono le quote rosa, dove c’è meritocrazia la donna arriva e si piazza". "I motivi per lavorare in Generali – spiega Giovanni Biserni - sono principalmente tre: un settore in continua espansione, il ruolo sociale della compagnia e la possibilità per i giovani di fare carriera. Invitiamo quindi i neodiplomati e laureati a venirci a trovare di persona in agenzia per toccare con mano le nostre attività o inviare la propria candidatura". Sono oltre 21mila i clienti, con più di 40mila e 327 contratti attivi e attraverso l’Academy di Forlì vengono costruite professionalità di alto profilo grazie alla collaborazione con le migliori società di formazione e consulenza, occupandosi anche dei processi di cambiamento. "Siamo una delle più importanti realtà d’Italia di Generali e leader del mercato in Romagna-spiegano i gestori-anche grazie alla passione e alla dedizione delle donne e degli uomini che collaborano con l’agenzia. Continueremo ad operare per sostenere con dinamismo una terra meravigliosa, facendola crescere e prospettando un futuro con radici solide. Abbiamo saputo reagire nel periodo più difficile con slancio e rinnovato entusiasmo e vantiamo 16 punti vendita nella sola provincia di Forlì-Cesena distribuiti lungo la via Emilia e a presidio delle nostre vallate".